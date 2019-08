Mann fragt 89-Jährige nach dem Weg – dann greift er ihr an den Hals

Eine Rentnerin wurde bei ihrem Spaziergang gestohlen – der Räuber wandte einen Trick an. (Symbolbild)

Raub am hellichten Tag: Eine Seniorin ging mit ihrem Rollator spazieren, als sich ihr ein Mann näherte. Dann griff er sie plötzlich an.

Münster – Eine ältere Dame wurde am Dienstag zum Opfer eines Räubers. Sie war um 17 Uhr mit ihrem Rollator auf der Max-Winkelmann-Straße unterwegs. Dann sprach sie plötzlich ein junger Mann an und fragte nach dem Weg, wie msl24.de* berichtet.

Plötzlich griff der Unbekannte jedoch in die Ablage des Rollators – und wollte die Handtasche der Dame klauen. Doch die 86-Jährige aus Münster ließ sich das nicht gefallen: Sie schrie um Hilfe. Der Täter reagierte darauf, indem er ihr an den Hals griff.

Münster: Täter beraubt Seniorin mit Gewalt

An dem Tag trug die Dame eine Goldkette – der Räuber riss ihr diese vom Hals. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Leibnizstraße. Nun sucht die Polizei nach dem Täter. Wenn jemand den Vorfall beobachtet hat, meldet er sich bei den Beamten in Münster: 0251/27 50. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

1,80 Meter groß

20 bis 25 Jahre alt

dunkle, kurze Haare

leichter Bartwuchs

sprach mit ausländischem Akzent

trug einen dunklen Pullunder mit bunten Applikationen

Die Polizei sucht in Münster derzeit noch nach einem weiteren Räuber: Bei einem brutalen Überfall auf eine Tankstelle schlug der Täter einer Angestellten ins Gesicht. In der Domstadt kam es zudem vor Kurzem zu einem schweren Unfall: Ein Lkw-Fahrer war auf der A1 bei Münster eingeschlafen.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.