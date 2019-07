Nicht auf Verkehr geachtet: 28-Jährige von Transporter erfasst und schwer verletzt

Schwere Kopfverletzungen erlitt eine 28-jährige Radfahrerin: Sie achtete nicht auf den nachfolgenden Verkehr – und fuhr direkt vor einen Transporter.

Unfall in Münster

28-Jährige von Auto erfasst

Radfahrerin erleidet schwere Kopfverletzungen

Münster – Zu einem Unfall mit schlimmen Folgen kam es am Mittwochvormittag im westfälischen Münster. Auf der Theodor-Scheiwe-Straße war eine Radfahrerin (28) unterwegs. Sie fuhr in Richtung des P+R Parkplatzes Nieberdingstraße. Doch ganz plötzlich lenkte die Radfahrerin nach links – ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, wie msl24.de* berichtet.

Hinter der 28-Jährigen fuhr ein Kleintransporter. Der 21-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen: Es kam zur Kollision mit der abbiegenden Radfahrerin aus Münster. Dabei knallte sie auf die Motorhaube des Wagens und schlug mit dem Kopf auf sie Windschutzscheibe auf.

Unfall in Münster: 28-Jährige erleidet schwere Kopfverletzungen

Bei dem Aufprall erlitt die Radfahrerin schwere Kopfverletzungen. Rettungskräfte rückten an und brachten sie in ein Krankenhaus in Münster. An dem Wagen und dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 3100 Euro.

Kürzlich meldete sich eine Frau bei der Polizei: Die Autofahrerin aus Münster sorgte sich um ein Kind, das nach einem Verkehrsunfall "zitternd" auf seinem Fahrrad davonfuhr. Der Junge ist womöglich verletzt – weshalb die Beamten nach ihm suchen. Zudem sorgt derzeit ein anderer Vorfall für Aufsehen in der Domstadt: Die Polizei aus Münster verhaftete kürzlich einen Jugendbetreuer wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs. Der 26-Jährige soll die Minderjährigen außerdem zum Austausch von Nacktfotos sowie -videos animiert haben.

*Msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.