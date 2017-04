Waldshut - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Bankräuber nach einem Schusswechsel im südbadischen Waldshut festgenommen.

Der wohl verletzte Mann werde von einem Notarzt versorgt, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Zuvor hatten die Beamten telefonischen Kontakt zu dem 57 Jahre alten Mann. Zwei Angestellte, die sich in einen Nebenraum gerettet hatten, blieben unverletzt. Der bewaffnete Mann hatte die Bank am Mittag überfallen.

