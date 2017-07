Häftlinge stehlen Fleisch aus Gefängnisküche - jetzt wird ihnen Prozess gemacht

Vielleicht hatten sie nur Hunger? Weil acht Häftlinge Fleisch aus einer Gefängnisküche gestohlen haben sollen, werden sie in Celle Ende Oktober vor Gericht stehen.

Celle - Sie sollen überwiegend Schweinefleisch portioniert, zu Schnitzel und Würstchen weiterverarbeitet und in eigenen Gefrierfächern verstaut haben. Wegen Beihilfe zum Diebstahl mitangeklagt ist ein Bediensteter des Gefängnisses. Es geht um knapp 46 Kilogramm Fleisch. Aus Platzgründen werde vom 26. Oktober an im großen Sitzungssaal des Oberlandesgerichts Celle in Niedersachsen verhandelt, sagte der Direktor des Amtsgerichts Celle, Dieter Philipp Klass, am Montag der dpa. Zunächst seien drei Prozesstermine angesetzt.

Eine interne Sicherheitsüberprüfung hatte das Verfahren ins Rollen gebracht. Auch das von Häftlingen gestaltete Gefängnismagazin „Damokles“ hatte die „Schnitzeljagd in der JVA Celle“ bereits auf dem Titel. Angeklagt wurden die acht Männer bereits im Dezember, für die Verhandlung musste auf einen freien Termin in dem großen Saal des OLG gewartet werden. Was die Männer mit dem Fleisch wollten, soll der Prozess klären.

dpa