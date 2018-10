Skandal an Schule: Lehrer fordert freizügige Bilder und Küsse für bessere Noten

Skandal an Schule: Ein Realschul-Lehrer aus Niedersachsen forderte von seinen Schülerinnen Nackt-Bilder und körperliche Gefälligkeiten für gute Noten.

An einer Schule in Niedersachsen forderte ein Realschul-Lehrer Nackt-Bilder und körperliche Gefälligkeiten von seinen Schülerinnen. Im Gegenzug versprach er ihnen bessere Noten.

Niedersachsen - Unfassbares spielte sich an einer Real-Schule in Niedersachsen ab: Wie nordbuzz.de* berichtet, soll ein 37 Jahre alter Lehrer von seinen Schülerinnen Nackt-Fotos und körperliche Gefälligkeiten gefordert haben. Im Austausch versprach er den Mädchen bessere Noten.

Skandal an Schule: Per Chat forderte der Lehrer freizügige Bilder seiner Schülerinnen ein

+ Per Nachrichten-Chat nahm der Lehrer Kontakt zu seinen Schülerinnen auf © picture alliance/dpa Per Nachrichten-Chat nahm der Lehrer Kontakt zu seinen Schülerinnen auf. Gleich in mehreren Fällen forderte er auf diesem Weg Nackt-Fotos und Gefälligkeiten wie Küsse von seinen Schutzbefohlenen. Dafür versprach der den Mädchen unter anderem bessere Noten.

Skandal an Schule: So skrupellos erpresse der Lehrer seine 14-jährige Schülerin

+ Skandal an Schule: Ein Realschul-Lehrer aus Niedersachsen forderte von seinen Schülerinnen Nackt-Bilder und körperliche Gefälligkeiten für gute Noten. © picture alliance / dpa (Symbolbild) Einem 14 Jahre alten Mädchen versprach der Lehrer - ebenfalls per Nachrichten-Chat - eine bessere Note, wenn sie ihm ein Nackt-Foto von sich schicke. Die Schülerin ließ sich auf den Tausch ein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig verschickte die 14-Jährige ein weiteres Bild, als der Mann ihr versprach, dafür ein drohendes Elterngespräch abzuwenden.

Nackt-Bild-Skandal an Schule: Lehrer verlangt Küsse für gute Noten

Gegen körperliche Gefälligkeiten wie Küsschen soll der 37 Jahre alte Lehrer zwei weiteren Mädchen ebenfalls gute Noten versprochen haben.

Wie Christian Wolters, der Sprecher der Staatsanwaltschaft berichtet, gingen die beiden Schülerinnen allerdings nicht auf das Angebot ein.

Nach Skandal an Schule mit freizügigen Bildern: Strafbefehl gegen Lehrer erlassen

+ Gegen den Mann wurde ein Strafbefehl erlassen © picture alliance/dpa

Die Ermittlungsbehörde teilte mit, dass gegen den Lehrer ein Strafbefehl mit einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten zur Bewährung erlassen wurde. Zudem muss der 37-Jährige eine Zahlung von 5.000 Euro leisten.

Der Pädagoge unterrichtet derzeit nicht, weil er von seinen schulischen Aufgaben freigestellt ist. Der Lehrer legte Einspruch gegen den Strafbefehl ein.

Mit dpa-Material

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

