Mann findet gelbe Tüte auf Parkplatz und schlägt Alarm - jetzt ist Inhalt bekannt

Ein Radfahrer entdeckte in Getelo bei Nordhorn in Niedersachsen eine gelbe Tüte und sorgte für einen Großeinsatz der Polizei. Jetzt ist der Inhalt bekannt.

Ein Mann hat auf einem Parkplatz in Getelo eine Tüte mit einer unbekannten Substanz gefunden

Der Fund sorgte für einen Großeinsatz der Polizei

Die Substanz wurde untersucht

Das Ergebnis der Untersuchung ist verwirrend

Getelo - Eine Tüte mit einer mysteriösen Substanz hat am Sonntagnachmittag in Getelo, Niedersachsen, für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Wie nordbuzz.de* berichtet, nahm dieser Fall dann doch ein ziemlich kurioses Ende.

Getelo bei Nordhorn in Niedersachsen: Mann macht Schock-Fund auf Parkplatz - Großeinsatz der Polizei

Der Vorfall ereignete sich an einem Parkplatz an der Uelsener Straße, wie die Polizei am selben Tag mitteilte. Ein Mann hatte gegen 9.45 Uhr sein Auto dort geparkt und war mit dem Fahrrad zu einer Radtour mit Bekannten weitergefahren. Als er einige Stunden später zurückkehrte, bemerkte er eine Tüte, die auf dem Fahrradträger seines Fahrzeuges lag. In der Tüte fand der Passant eine unbekannte weiße Substanz.

Mehr Polizei-Meldungen: Vergewaltigung in Psychiatrie! Ex-Insasse missbraucht Mitarbeiterin - Detail schockiert

Daraufhin verständigte er die Rettungsleitstelle. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot zum Fundort an und sperrte diesen ab. Auch die Feuerwehr, ein Rettungs- und ein Notarztwagen waren vor Ort. Obwohl es keine Hinweise darauf gab, dass der Stoff gefährlich sein könnte, wurden der Finder der Substanz und seine Bekannte ärztlich untersucht, es konnten bei ihnen allerdings keine Beeinträchtigungen festgestellt werden.

Nach Schock-Fund auf Parkplatz: Untersuchung der gelben Tüte ergibt große Überraschung

Die unbekannte Substanz wurde beschlagnahmt und zur Untersuchung an das LKA nach Hannover geschickt. Dann am nächsten Tag die Entwarnung: Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelte es sich dabei nur um etwas Harmloses, nämlich ein Taschentuch! Zwar eklig, aber wenigstens nicht gefährlich.

In Oldenburg kam es zu einem Raubüberfall auf eine REWE-Filiale im Stadtzentrum. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt, wie nordbuzz.de* berichtet.

Lesen Sie auch: 100.000-Euro-Horror! Frau lässt Mann in Wohnung - sie ahnt nicht, wer er ist

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

fm