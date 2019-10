17-Jähriger kracht mit 400-PS-Auto gegen Baum - Beifahrer (15) schwer verletzt

Minderjähriger verursacht schweren Unfall. Beifahrer (15) schwebt noch in Lebensgefahr.

Ein Jugendlicher hat in der Nacht auf Sonntag einen schweren Unfall mit einem 400-PS-BMW verursacht. Der 17-Jährige setzte sich nach einer Pinkel-Pause ans Steuer und fuhr ohne seine Schwester los.

Waltrop - Bei dem tragischen Unfall in Waltrop (NRW) sind drei Minderjährige schwer verletzt worden, der 17-jährige Fahrer und seine zwei Beifahrer (17, 15). Der 15-jährige Junge schwebte am Sonntag noch in Lebensgefahr, teilte eine Sprecherin der Polizei Datteln mit.

Wie 24vest.de* berichtet hätte sich der 17-jährige Fahrer gar nicht ans Steuer setzen dürfen, zudem soll der Jugendliche betrunken gewesen sein.

Nach Pinkel-Pause - 17-Jähriger kracht mit BMW gegen Baum

Zuerst hatte die Schwester (18) des Unfallfahrers den Familien-BMW gefahren. Nach einer Pinkel-Pause setzte sich aber der 17-jährige Bruder ans Lenkrad und fuhr einfach ohne seine Schwester los. In einer Rechtskurve verlor der Jugendliche die Kontrolle über den 400-PS-BMW, geriet in den Gegenverkehr und knallte gegen einen Baum. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 17-Jährige wohl mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Die Feuerwehr in Waltrop mussten den Fahrer und den 15-jährigen Beifahrer aus dem Wagen befreien. Beide waren eingeklemmt, wie der Westen.de berichtet. Der dritte Jugendliche (17) konnte sich demnach selbständig aus dem Fahrzeug befreien und hatte sich allein auf den Nachhauseweg gemacht.

Anfangs war noch unklar, wie der 17-Jährige überhaupt an den Schlüssel für das Auto gekommen war. Der 17-Jährige hatte zwar eine Fahrerlaubnis, hätte aber nur mit einer registrierten Begleitperson fahren dürfen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 65.000 Euro.

