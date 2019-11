Vermisstenfall Anna Smaczny (35) vor Lösung: Polizei nennt neue Erkenntnisse

Von Anna Smaczny aus Gelsenkirchen fehlt seit dem 23. Juni jede Spur. Die Polizei hat nun aber neue Erkenntnisse.

Anna Smaczny (35) aus Gelsenkirchen (NRW) ist seit dem 23. Juni 2019 vermisst.

(35) aus Gelsenkirchen (NRW) ist seit dem 23. Juni 2019 vermisst. Die Kinderpflegerin ist plötzlich verschwunden, die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Die Polizei Gelsenkirchen hat am Dienstagabend (26. November 2019) einen Tatverdächtigen festgenommen.

Vermisstenfall Anna Smaczny - Schwerer Vorwurf gegen Tatverdächtigen

Update vom 27. November 2019, 13.33 Uhr: Die Polizei und Staatsanwaltschaft Gelsenkirchen (NRW) hat mehr Details zu dem Tatverdächtigen im Vermisstenfall Anna Smaczny veröffentlicht.

„Es handelt sich um einen 46-jährigen Krefelder“, teilt die Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Es bestünde der dringende Tatverdacht, dass der Festgenommene Anna S. getötet habe.

Der 46-Jährige wurde am 27. November dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun wegen Mordes in Untersuchungshaft, heißt es weiter.

Auf sichergestellten Datenträgern hätten die Ermittler belastendes Videomaterial gefunden.

Vermisstenfall Anna Smaczny (35) vor Wende

Erstmeldung vom 27. November 2019, 11.57 Uhr: Gelsenkirchen - Der Vermisstenfall Anna Smaczny (35) beschäftigt die Polizei Gelsenkirchen seit dem 23. Juni 2019. Die 35-Jährige war offensichtlich ohne einen Grund verschwunden. Familie und Angehörige bangen seit Monaten um die gelernte Kinderpflegerin. Immer wieder veröffentlichte die Kripo Fotos von Anna. Bislang fehlt jedoch von ihr jede Spur.

Gelsenkirchen/NRW: Vermisstenfall Anna Smaczny (35) vor Wende

Anna Smaczny könnte Opfer einer Straftat geworden sein, befürchtet die Polizei recht schnell und schloss ein Verbrechen nicht aus. Nun haben die Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen.

„Am Dienstagabend, 26. November, hat die Polizei im Fall der vermissten Anna S. aus Gelsenkirchen einen Tatverdächtigen festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht“, ist in der Pressemitteilung der Polizei Gelsenkirchen zu lesen.

Die Ermittlungen dauern an, heißt es dort weiter. Weitere Details zum mutmaßlichen Täter wollen die Staatsanwaltschaft Essen und Polizei am Mittwoch bekannt geben. Wie die Bild erfahren haben will, soll es sich bei dem Tatverdächtigen um den Ex-Freund von Anna Smaczny handeln. Anscheinend habe es schon häufiger Ärger mit ihm gegeben.

Ein Bekannter der Vermissten war schon länger im Visier der Ermittler gewesen. Wie Merkur.de* berichtet, sei der Mann schon vor dem Verschwinden von Anna Smaczny negativ aufgefallen. Er soll im September 2018 ein Feuer in ihrer Wohnung gelegt haben.

Am heutigen Dienstagabend, 26. November, hat

die #Polizei im Fall der vermissten Anna S. aus #Gelsenkirchen einen

Tatverdächtigen festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Mehr hier: https://t.co/5RdMCpF3Md pic.twitter.com/YPQqP87SEL — Polizei NRW GE (@polizei_nrw_ge) November 26, 2019

Gelsenkirchen: Anna vermisst - Zwillingsschwester hat schlimmen Verdacht

Anna Smaczny war am Abend ihres Verschwindens mit ihrer Zwillingsschwester und deren Mann zum Grillen verabredet. Doch Anna Smaczny tauchte nicht auf. Stattdessen erreichte die Schwester eine SMS. Die Polizei konnte damals noch nicht sagen, ob die Nachricht tatsächlich von der 35-Jährigen verschickt wurde. Ein selbst geplantes Verschwinden schloss ihre Schwester aus. Denn Anna Smaczny hätte niemals ihre beiden Hunde einfach in der Wohnung zurückgelassen.

Wo ist Yolanda Klug? Die 23-jährige Studentin ist seit Wochen aus Leipzig verschwunden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Taucher suchen nun in einem Kanal nach der Vermissten.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

ml