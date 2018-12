Nach brutalen Attacken in Nürnberg: Täter weiter auf der Flucht - neue Details zum Ablauf

Ein Polizeiauto steht in den frühen Morgenstunden im Nürnberger Stadtteil St. Johannis.

In Nürnberg sind am Donnerstagabend innerhalb weniger Stunden drei Frauen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der Täter ist weiter auf der Flucht.

Nürnberg - Drei Frauen sind in Nürnberg mit Stichen schwer verletzt worden. Die Angriffe am Donnerstagabend in nahe beieinander liegenden Straßen im Stadtteil St. Johannis wurden offenbar vom demselben Täter begangen. Inzwischen gibt es eine Beschreibung des flüchtigen Mannes. Auf einer Pressekonferenz hat die Polizei neue Details bekanntgegeben.

Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Beamte suchen mit Hunden und Hubschraubern nach dem oder den Tätern - bislang ohne Erfolg. Die Bevölkerung wurde zu besonderer Vorsicht aufgerufen.

