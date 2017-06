Polizei fasst mutmaßlichen Prostituierten-Mörder

Nürnberg - Der Mord an zwei Prostituierten in Nürnberg ist offenbar aufgeklärt. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter verhaftet.

Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Samstag mit, zuvor hatten die „Nürnberger Nachrichten“ darüber berichtet. Weitere Einzelheiten wollen die Beamten im Laufe des Tages bekanntgeben.

„Aufgrund der Obduktionsergebnisse und der Auffindesituationen“ waren die Ermittler an den Tatorten von einem Zusammenhang der beiden Mordfälle ausgegangen. Am Abend des 24. Mai hatten Feuerwehrleute in einer brennenden Wohnung in Nürnberg eine leblose Prostituierte gefunden. Die 22-jährige Frau aus Rumänien starb kurze Zeit später.

Am 5. Mai fand die Nürnberger Polizei eine weitere Prostituierte tot in einer Wohnung. Nach den Erkenntnissen der Ermittler handelt es sich bei dem zweiten Opfer um eine 44-jährige Chinesin.

mb