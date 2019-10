Junger Vater an Leukämie erkrankt: Stammzellenspender gesucht - so können Sie helfen

Familienvater Tilo (34) ist an Leukämie erkrankt und sucht einen Stammezellenspender. Die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) organisiert eine Typisierungsaktion.

Ein junger Familienvater ist an Leukämie erkrankt. Ohne Knochenmarkspende stehen seine Überlebenschancen schlecht. Eine Typisierungsaktion soll Tilo (34) jetzt retten.

Nürnberg - Der 34-jährige Tilo hat im März dieses Jahres eine Schockdiagnose erhalten. Der Familienvater ist an Chronischer Lymphatischer Leukämie erkrankt. Ohne einen Knochenmarkspender hat Tilo keine Überlebenschance. Der Vater eines vierjährigen Sohnes und eines Babys wartet seit April auf einen Stammzellenspende. Diese könnte dem zweifachen Vater das Leben retten.

Sein genetischer Zwilling wurde allerdings noch nicht gefunden. Doch der 34-Jährige gibt sich kämpferisch. „Ich will leben, ich seh es nicht ein, nur rumzusitzen. Und außer mir warten zig weitere Leute auf einen passenden Stammzellspender – Leute, die unbedingt leben wollen!“ Besonders seine Kinder sind für Tilo ein Ansporn, weiterzukämpfen: „Ich habe zwei kleine Kinder, die ich aufwachsen sehen will.“

Nürnberg: Familienvater an Leukämie erkrankt - Stammzellenspender gesucht

Für den jungen Familienvater und viele andere Leukämiepatienten findet deshalb am Sonntag, 20. Oktober, eine Typisierungsaktion der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) statt. Von 11 bis 16 Uhr können sich Interessierte in der Fahrschule Kergl in Nürnberg typisieren lassen.

Jeder, der gesund und zwischen 17 und 45 Jahren alt ist, kann sich typisieren lassen. Wer kein Spender sein kann oder will, kann Tilo und der Stiftung AKB auch auf anderem Weg helfen, denn die Stiftung benötigt Spenden, um neue Typisierungen zu finanzieren.

Nürnberg/Bayern: Stiftung ist für Typisierungsaktionen auf Spenden angewiesen

Die Kosten von 35 Euro pro Typisierung werden nicht von den Krankenkassen oder von staatlicher Seite übernommen, deshalb „ist jeder Euro, den Sie spenden möchten, gerne bei der Stiftung AKB gesehen“:

Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern, IBAN: DE67 7025 0150 0022 3946 88 Verwendungszweck: Tilo Nürnberg

Mehr Informationen zu Tilo und der Typisierungsaktion gibt es beim AKB.

