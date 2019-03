Frau getötet! Wenn Sie diesen Mann sehen, rufen Sie sofort Polizei

In Offenbach ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Jetzt sucht die Polizei diesen Mann.

Wer ist die Frau, die tot in ihrer Offenbacher Wohnung gefunden wurde? Bei dem Fall sind noch sehr viele Fragen ungeklärt.

In Offenbach ist eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden

Die Polizei geht von einer Straftat aus

Jetzt haben die Beamten ein Fahndungsfoto veröffentlicht

Update 20. März 2019: Nachdem in Offenbach eine Frau am Montag tot in ihrer Wohnung gefunden wurde, hat die Polizei jetzt ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Gesucht wird der ehemalige Lebensgefährte der 57-Jährigen. Er ist laut Pressmeldung der Polizei Südosthessen dringend tatverdächtig, die Frau getötet zu haben. Vermutlich verließ der 69-Jährige die Wohnung der Getöteten und flog anschließend mit einem Moped (Kennzeichen 363 A|A). Der Mann ist 1,76 Meter groß und von hagerer Statur. Seine Augen sind blau, das Haar grau und schüttern. Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort des 69-Jährigen geben? Bitte unter Telefon (069) 8098 1234 melden.

+ Der Tatverdächtige. © Polizei Südosthessen



Ursprüngliche Meldung: Offenbach - Das graue Gebäude in der Offenbacher Luisenstraße (Hausnummer 14) ragt trostlos in den Himmel. Wurde hier eine Frau ermordet? Über den brutalen Vorfall berichtet extratipp.com*.

War es Mord? Frau tot in Offenbacher Wohnung gefunden!

Bisher gibt es nur wenig Informationen über die Tote aus Offenbach. Die Frau, deren Alter bislang unbekannt ist, wurde am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr leblos in ihrer Wohnung gefunden. Das geht aus der offiziellen Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hervor. Offenbar war die Frau schwer verletzt. Ein Notarzt wurde herbeigerufen, doch der Mediziner konnte lediglich den Tod feststellen. War es Mord? Unklar. Zwar spricht die Polizei davon, dass Mieterin offenbar Opfer einer Straftat geworden ist. Das kann jedoch auch Totschlag sein.

