Mann stellt seltene Harley auf Parkplatz ab - am nächsten Tag bricht sein Herz

Offenbach - Bei dieser Meldung schießen jedem Motorrad-Liebhaber die Tränen in die Augen: Ein 45-Jähriger Harley-Fahrer aus dem Landkreis Offenbach stellte seine Maschine an einem Parkplatz neben der Landstraße ab - als er sie am nächsten Tag abholen wollte, musste er mit Entsetzen feststellen, dass seine seltene Harley Davidson Panhead gestohlen wurde.

Gegen 9 Uhr am Sonntagmorgen war der Mann mit seiner schwarz-silbernen Harley Panhead auf der Landstraße 3001 zwischen Heusenstamm und Dietzenbach unterwegs, wie extratipp.com* berichtet. Als er aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr in der Lage war weiterzufahren, stellte er das Motorrad auf einem Parkplatz ab. Am nächsten Tag, also am Montag (01.10) gegen 14 Uhr kehrte er zurück um seine 36.000 Euro teure Maschine abzuholen. Dann der Schock: Die Harley Davidson war nicht mehr dort, wo der 45-Jährige sie zurückgelassen hatte.

Offenbach: 36.000 Euro teure und historische Harley Panhead von Parkplatz gestohlen

Da die Harley nicht mehr fahrtüchtig war, wurde sie wohl weg geschoben oder auf ein anderes Fahrzeug geladen. Wie eine extratipp.com*-Nachfrage bei der Polizei in Offenbach ergab, handelt es sich bei der gestohlenen Harley Davidson um eine des Modells Panhead aus dem Baujahr 1959. An der schwarz-silbernen Maschine sei ein historisches Kennzeichen mit der Ziffernfolge 71 angebracht gewesen.

Gibt es irgendwelche Hinweise auf den momentanen Standort der teuren und seltenen Maschine? Hat jemand die Diebe während ihrer Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Dietzenbach (ca. 13 km von Offenbach entfernt) gerne unter der 06074 837-0 entgegen.

Das Unternehmen Harley Davidson ist auf der ganzen Welt bekannt - für Biker gehören die Motorrad-Hersteller zu einer der Kult-Marken schlechthin. Seit über 115 Jahren sind die Maschinen des amerikanischen Unternehmens aus der Biker-Szene nicht mehr wegzudenken.

