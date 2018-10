Tragischer Fluchtversuch: Kuh springt auf Autobahn von Anhänger - Retter bleibt nur noch eine Wahl

Eine Kuh ist auf der Autobahn vom Anhänger gesprungen und hat sich dabei so schwer verletzt, dass sie von ihrem Leid erlöst werden musste (Symbolbild)

Eine Kuh ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn von einem Anhänger gesprungen. Dabei hat sich das entlaufene Tier so schwer verletzt, dass es von seinem Leid erlöst werden musste. Die Fahrbahn blieb länger gesperrt.

Oldenburg - Am Donnerstag Morgen ist im Bereich der Autobahn A29 / A293 Richtung Brake bei Oldenburg eine Kuh von einem Anhänger gesprungen. Wie die Polizei per Twitter mitteilte, hielt sich das Tier anschließend in einem Gebüsch neben der Fahrbahn auf.

Ein Veterinär sei verständigt, der Bereich möge umfahren werden. Im Bereich des Autobahnkreuzes Nord war mit Behinderungen zu rechnen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Oldenburg: Entlaufene Kuh verletzt sich bei Sprung von Anhänger auf der Autobahn A29

Knapp zwei Stunden später dann der nächste Polizei-Tweet zum Vorfall auf der Autobahn A29 bei Oldenburg: "Die Kuh hatte sich leider so schwer verletzt, dass sie nur noch von ihrem Leid erlöst werden konnte. Die Kreisfahrt in Richtung Brake bleibt noch weiterhin gesperrt."

In einem letzten Tweet teilte die Polizei gegen 11 Uhr mit, die Autobahn sei wieder freigegeben.

Die Kuh hatte sich leider so schwer verletzt, dass sie nur noch von ihrem Leid erlöst werden konnte. Die Kreisfahrt in Richtung Brake bleibt noch weiterhin gesperrt. Wir berichten, sobald es etwas Neues gibt. *sr — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) 4. Oktober 2018

Ein Kramermarkt-Besucher ist in Oldenburg brutal von einer Gruppe überfallen worden, die Tat hat wohl einen rechten Hintergrund.

Bereits im Vorfeld des Volksfestes war es auf dem Kramermarkt-Gelände zu einem Vorfall gekommen. Ein Schausteller hatte seine Hilfe angeboten und kurz darauf ein Messer in seinem Rücken.

In Bremen wurde ein Mann ebenfalls mit einem Messer sowie einem Baseballschläger auf einer Tankstelle attackiert.

Ein Biker ist erst in einen VW Golf gekracht und dann ins Auto einer Fahrschülerin. Sein Motorrad wurde zerrissen, er wurde lebensgefährlich verletzt.

Eine Frau kaufte einen Smart - einen Tag später wurde ihr eine Verwechslung beim Tanken zum Verhängnis.

Bei einem eskalierten Streit in einem Lokal schoss ein Gast sein Opfer nieder und flüchtete, nun wurden Fotos veröffentlicht.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.