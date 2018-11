Schnäppchen-Jagd am Black Friday eskaliert: Massenschlägerei bei TK Maxx

Plötzlich brach die Hölle los

+ © Nonstopnews Die Polizei musste mit einem Großaufgebot einschreiten © Nonstopnews

Zum Irrsinn am Black Friday kam es in einer TK Maxx-Filiale in Osnabrück, als es unter den Kunden zu einer Massenschlägerei bei der Schnäppchen-Jagd gekommen war. Ein Großaufgebot der Polizei rückte an.