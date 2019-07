Drogen für 12.000 Euro – Zollfahnder landen Volltreffer

Drogen und ein Hund im Auto: Zollfahnder der Kontrolleinheit Paderborn bewiesen den richtigen Riecher. Bei der Kontrolle eines polnischen Pkw auf der A44 wurden sie fündig.

Drogenfund bei Paderborn

Schmuggler werfen Paket aus dem Fenster

Hund Hugo in Pension

Paderborn – Wie jetzt erst bekannt wurde, bewiesen Zollfahnder am 3. Juli bei einer Verkehrskontrolle ein gutes Gespür. Als sie ein polnisches Fahrzeug auf der A44 stoppten, machten die Insassen einen sichtlich nervösen Eindruck, wie owl24.de* berichtet.

Kreis Paderborn: Drogenschmuggler erwischt

Die zwei Männer (47 und 51) aus Polen verneinten, Drogen oder Waffen dabei zu haben. Mit im Auto war auch ein Hund namens Hugo. Im Verlauf des Verhörs kam ein dritter Zollbeamter der Paderborner Einheit hinzu. Der Mann war den Fahndern und dem verdächtigen Fahrzeug in einem Streifenbulli gefolgt. Dabei konnte er beobachten, wie aus dem Auto ein mit Panzerband umwickeltes Paket geworfen wurde. Er hielt an und sammelte das Paket ein.

Paderborner Zollfahnder nehmen Schmuggler fest

Anhand des Päckchens konnte ein Drogenschnelltest durchgeführt werden, der auf Amphetamin hindeutete. Daraufhin wurden die beiden Männer festgenommen und in Gewahrsam nach Paderborn gebracht. Hugo der Hund konnte in einer Tierpension in Bad Wünnenberg untergebracht werden. Der Straßen-Wert der sichergestellten Drogen beträgt etwa 12.000 Euro.

