Per Haftbefehl gesuchter Mann nach fast 17 Jahren gefasst

© dpa

Furth im Wald/Hamburg - Ein seit fast 17 Jahren per Haftbefehl gesuchter Mann ist Schleierfahndern in der Oberpfalz ins Netz gegangen. Damals sei der Mann wegen Drogenschmuggels gesucht worden.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Mann kurz vor Silvester zusammen mit zwei Begleitern aus Tschechien einreisend in Furth im Wald kontrolliert worden. Bei der Überprüfung des aus Griechenland kommenden Trios stellte sich dann heraus, dass der Mann seit Februar 2000 gesucht wird. Ihm wird laut Polizei vorgeworfen, im November 1999 im Freihafen Hamburg versucht zu haben, zusammen mit Komplizen per Tauchaktion 150 Kilogramm Kokain aus einem Massengutfrachter zu holen.

Zwar sei der Haftbefehl zwischenzeitlich gelöscht worden, im Sommer 2015 sei dieser aber wieder in Kraft getreten. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft und dürfte bald nach Hamburg überstellt werden.

