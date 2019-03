Großeinsatz in Pforzheim wegen Kohlenmonoxid-Vergiftung: Einsatzkräfte finden leblose Familie

Das unsichtbare Gas Kohlenstoffmonoxid wird einer dreiköpfigen Familie in einem Mehrfamilienhaus in der Pforzheimer Innenstadt zum Verhängnis. Die Feuerwehr findet sie leblos vor:

Pforzheim - Am Freitagabend (1. März) müssen die Einsatzkräfte eine schreckliche Entdeckung machen: In einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt wird eine dreiköpfige Familie leblos in ihrem Zuhause gefunden.

Gegen 18 Uhr werden Feuerwehr und Polizei zu einem Kohlenstoffmonoxid-Verdacht in die Gymnasiumstraße gerufen. Wie HEIDELBERG24* berichtet, findet die Feuerwehr die drei leblosen Personen in einer Dachgeschosswohnung.

Kohlenmonoxid-Vergiftung in Pforzheim: Vater, Mutter und Tochter leblos in Wohnung

Mutter (47), Tochter (22) und Vater (39) müssen reanimiert und sofort per Rettungshubschrauber in Spezialkliniken gebracht werden. Es besteht akute Lebensgefahr für alle dreien.

+ Kohlenmonoxid vergiftet Familie in Pforzheimer Innenstadt © Fabian Geier/einsatzreport24.de

Großeinsatz in Pforzheim: Ursache für CO-Austritt

Ursache für den CO-Austritt soll eine defekte Gastherme in der betroffenen Wohnung sein. Mit der Gastherme in dem Haus soll es schon früher Probleme gegeben haben, sagen Anwohner. Die Lüftungsmaßnahmen und Untersuchungen im Haus laufen.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Notärzten und Polizeikräften war im Einsatz. Immer wieder kommt es zu solchen Ereignissen, durch die tödliche Gefahr des geruchlosen Gases.

