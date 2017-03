Polizei entdeckt toten Familienvater - Mutter und Sohn verletzt

Oberndorf - Verbrechen oder Familientragödie? Die Polizei hat in Oberndorf die Leiche eines Familienvaters entdeckt. Dessen Frau und Sohn sind schwer verletzt.

In einem Haus in Oberndorf am Neckar haben Polizisten einen toten 52-Jährigen sowie dessen schwer verletzte Frau und den schwer verletzten Sohn gefunden. Es handele sich um die Familie, die in dem Haus wohnt, teilte die Polizei in Tuttlingen mit. Weitere Details sowie mögliche Hintergründe seien noch völlig unklar, hieß es. Die Polizisten hatten die Leiche des Familienvaters sowie die 49-Jährige und den 13 Jahre alten Sohn am Vormittag in dem Haus entdeckt. Warum die Beamten dort waren, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Es sei ein Gerichtsmediziner beauftragt worden, den Tatort zu untersuchen. Polizei und Staatsanwaltschaft würden in alle Richtungen ermitteln.

dpa

