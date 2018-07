Polizei verhaftet nackten Mann auf Straße - was er vorher gemacht hat, ist unglaublich

Sieben Straftaten in 15 Minuten

+ © Screenshot Google Maps / Michael Vogl dpa/lby In Frankfurt sorgte am Sonntag ein nackter Mann für Aufsehen. (Symbolbild) © Screenshot Google Maps / Michael Vogl dpa/lby

In Frankfurt verhaftet die Polizei einen nackten Mann auf der Straße - doch was sich die 15 Minuten vor der Verhaftung in Bockenheim abspielte, ist wirklich unglaublich.