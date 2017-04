Polizei startet Zeugenaufruf mit Fotos

Totes Baby in Altkleidercontainer

+ © Polizei Baden-Würtemberg In dieses Handtuch war der tote Säugling bei seinem Auffinden eingewickelt. © Polizei Baden-Würtemberg

Schifferstadt - Nach dem Fund einer Babyleiche am Karsamstag in Baden-Würtemberg hat die Polizei nun Fotos der Handtücher veröffentlicht, in die der Junge eingewickelt war. Die Polizei erhofft sich so Hinweise auf die Mutter des Kindes.