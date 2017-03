Raubmord in Königsdorf: Ermittler grenzen Tatzeit ein

Die Ermittler um den Profiler Alexander Horn auf dem Grundstück in Königsdorf-Höfen.

Königsdorf - Die Ermittler haben die Tatzeit des Raubmords in Königsdorf-Höfen weiter eingegrenzt. Die schwer verletzte Hausbesitzerin kämpft um ihr Leben.

Im Fall des Doppelmordes von Königsdorf-Höfen bei Bad Tölz ist die Tatzeit weiter eingegrenzt worden. Während anfangs von Mittwochabend bis zum frühen Samstagmorgen die Rede war, spricht die Polizei jetzt nur noch von der Nacht zum Freitag als letztem Zeitpunkt für den mörderischen Raubüberfall. Die 76 Jahre alte Eigentümerin des Einfamilienhauses ist nach wie vor nicht vernehmungsfähig. „Sie ist in einem kritischen Zustand“, sagte Polizeisprecher Jürgen Thalmeier am Mittwoch.

Belohnung soll ausgelobt werden

Möglicherweise wird eine Belohnung für Hinweise zur Ergreifung der Täter ausgelobt. Zudem erhofft sich die Sonderkommission „Höfen“ Hinweise auf die Täter, wenn der Mordfall am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ aufgerollt wird. Bislang hat die Kripo keine heiße Spur.

Am Samstagabend waren die Leichen einer Frau (76) und eines Mannes (81) - Bekannte der Bewohnerin - in dem Haus im Weiler Höfen in Königsdorf entdeckt worden. Die Eigentümerin wurde von den Mördern schwer verletzt zurückgelassen. Die Staatsanwaltschaft geht von zweifachem Mord und einem Mordversuch aus. Nach wie vor ist nicht eindeutig geklärt, ob die Täter Wertgegenstände raubten.

