Schlag gegen Drogenbande: Polizei entdeckt 170 Kilo Marihuana und 240.000 Euro Bargeld

Razzia im Drogenmilieu: Rauschgiftfahndern in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist ein erfolgreicher Schlag gegen eine Bande gelungen. Die Ermittler beschlagnahmten Marihuana, große Mengen Bargeld und Schusswaffen.

Hannover - Rauschgiftfahnder haben bei einer Razzia in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bei einer Bande Autos, Schmuck, Waffen und Bargeld im Wert von mehr als zwei Millionen Euro beschlagnahmt. Es handele sich um einen der erfolgreichsten Einsätze der vergangenen Jahre, teilte die Polizei am Dienstag in Hannover mit.

Polizei ermittelt gegen 13 Tatverdächtige

Gleich acht Tatverdächtige im Alter von 22 bis 49 Jahren sind festgenommen worden. Sie sitzen aktuell in Haft. „Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 13 Beschuldigte“, erklärte Staatsanwalt Oliver Eisenhauer.

Mit der Beschlagnahmung im Zuge der Vermögensabschöpfung sollten die ertappten Tatverdächtigen im Falle einer Verurteilung im Anschluss möglichst mittellos sein. Auch zwei Grundstücke beschlagnahmten die Ermittler, wie kreiszeitung.de* berichtet.

Polizei hebt vier Marihuana-Plantagen in Niedersachsen und NRW aus

+ Schlag gegen Rauschgiftbande in Hannover © dpa Bei einem großangelegten Einsatz in der vergangenen Woche hatten die Beamten vier Marihuana-Plantagen in Petershagen, Espelkamp und Rahden (jeweils NRW) sowie in Meerbeck in Niedersachsen mit mehr als 3000 Pflanzen entdeckt.

+ Mehr als 3.000 Marihuana-Pflanzen entdeckten die Polizei-Ermittler bei ihren Durchsuchungen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. © Polizei Zudem wurden in der Region Hannover, im Raum Schaumburg und in Ostwestfalen die Wohnungen der Beschuldigten durchsucht. Insgesamt konnten die Beamten bei dem Einsatz unter anderem mehr als 170 Kilogramm Marihuana, 240.000 Euro Bargeld und Waffen sicherstellen. Unter den Waffen befanden sich scharfe Schusswaffen, Messer und mehr als 1.000 Schuss Munition.

Polizei beschlagnahmt Amphetamine und Luxusautos

Zusätzlich fanden die Fahner knapp fünf Kilo Amphetamine, kleinere Mengen Kokain, Ampullen mit Anabolika und Testosteron. Auch vier hochwertige Autos - BMW, Mercedes-Benz, Range Rover - sind von der Polizei beschlagnahmt worden.

Mehrere der Verdächtigten gehörten einer der Polizei zuvor nicht bekannten Rockergruppe an. Die Ermittlungen dauern an.

