Kinderwelt steht in Flammen - angeblich zahlreiche Verletzte

Die Kinderwelt in Recklinghausen steht in Flammen. Die Feuerwehr ist mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz.

Die Halle des Indoorspielplatzes Kinderwelt in Recklinghausen brennt in großem Ausmaß. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Recklinghausen - Wie 24vest.de* berichtet, gibt es einen Großbrand in einem Indoorspielplatz in Recklinghausen. Die sogenannte "Kinderwelt" an der Hochstraße im Ortsteil Grullbad steht lichterloh in Flammen. Um 10.54 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr Recklinghausen ein. Die Rettungskräfte sind aktuell mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Verletzte kommen ins Elisabeth-Krankenhaus

Dem Vernehmen nach ist das Elisabeth-Krankenhaus informiert worden, dass es zahlreiche Verletze aufnehmen muss.

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.