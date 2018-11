Schaukel mit Messer präpariert: Polizei fahndet nach Kinderhasser!

Dieses Messer brachte der Kinderhasser an der Schaukel an!

Nicht auszudenken, was hier hätte passieren können! Ein Unbekannter präpariert eine Schaukel auf einem Kinderspielplatz mit einem Messer – jetzt sucht die Polizei nach ihm:

Rheinstetten - Mitarbeiter des städtischen Bauhofes entdecken die gefährliche Vorrichtung am Donnerstag auf dem Waldspielplatz „Basheide“ zwischen Rheinstetten-Mörsch und Ettlingen (Kreis Karlsruhe). Das Messer an der Schaukel wurde von dem Unbekannten so angebracht, dass es spielende Kinder hätte schwer verletzen können!

Seitdem sucht die Polizei nach dem Kinder-Hasser und hat auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Eine Polizeisprecherin sagt am Montag zur Deutschen Presse-Agentur, dass zahlreiche Hinweise eingegangen sein, die nun ausgewertet würden.

Wie HEIDELBERG24* berichtet, erinnert die Tat des Kinderhassers an einen weiteren Vorfall bei Karlsruhe: Ein Unbekannter hatte im August auf einem Spielplatz in Waghäusel spitze Glassplitter an die Rückseite eines Kletterseils geklebt. Ein Vierjähriger hatte sich tiefe Schnittverletzungen zugezogen.

HEIDELBERG24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

kab