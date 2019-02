Polizei-Kontrolle auf A3 bei Rodgau: Blick unter Lkw sorgt für Entsetzen

Was Polizisten bei einer Kontrolle auf der A3 unter einem Lkw sehen, ist wirklich unfassbar gefährlich.

Rodgau - Nachdem die Polizei seinen Lkw kontrolliert hat, bedankt sich der Fahrer bei den Beamten. Der Grund: Die Fahrt hätte nicht für ihn, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer böse enden können. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Kontrolle auf A3 bei Rodgau: Lkw-Bremsscheiben alles andere als verkehrssicher

Am Dienstagmorgen (26. Februar) war eine Streife der Verkehrsinspektion auf der A3 unterwegs. Auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Weiskirchen in Rodgau kontrollierten die Beamten einen Lkw, der in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs war. Was die Polizisten während der technischen Durchsicht bei einem Blick unter den Wagen entdeckten, sorgte für Entsetzen: Zwei Bremsscheiben des Sattelauflieger an der mittleren der drei Achsen waren eingerissen.

Lkw-Fahrer dankbar: Kontrolle auf A3 hat Schlimmeres verhindert

Bei einer Vollbremsung oder Bergabfahrt hätte der Sattelzug laut einer Pressemitteilung der Polizei nicht mehr den nötigen Bremsdruck erzeugen können. Eine Gefährdung des Lkw-Fahrers oder anderen Autofahrern konnte nicht ausgeschlossen werden, weshalb dem Mann die Weiterfahrt auf der A3 strengstens untersagt wurde. Obwohl der Fahrer vor Ort eine Sicherheitsleistung zahlen musste und die Zeit der Reparatur in Rodgau überbrücken musste, bedankte er sich bei den Polizisten. Die Kontrolle hatte vermutlich Schlimmeres verhindert.

+ Ein Foto zeigt das Ausmaß der eingerissenen Bremsscheiben. © Polizeipräsidium Südosthessen

Natascha Berger

