Kinder sind Mann zu laut - dann tut Bewohner etwas wirklich Grausames

Einem Rentner waren spielende Kinder zu laut. Der 67-jährige Mann holte eine Pistole und ging an ein Fenster. Dann fiel ein Schuss, ein Kind wurde getroffen.

In Zeven bei Rotenburg nahe Bremen spielten draußen Kinder

Einem Rentner waren die Kinder zu laut

Der Mann holte eine Pistole, ging an sein Fenster und drückte ab

Zeven - Kinder spielen gerne draußen, sind dabei auch mal etwas lauter. Sie sind eben Kinder. Einem Rentner schien das aber wiederholt nicht zu passen. Seine Reaktion macht fassungslos. Das berichtet nordbuzz.de*.

Am Mittwochabend (15. Mai) spielten Kinder in Zeven bei Rotenburg (Wümme) - liegt zwischen Bremen und Hamburg - vor einem Wohnhaus an der Berliner Straße. Dabei wurde es auch mal lauter. Für einen 67-jährigen Bewohner des Mehrparteienhauses einfach zu laut - zum wiederholten Mal.

Der Mann hatte sich nach Angaben der Polizei schon in der Vergangenheit mehrmals über die Kinder in seiner direkten Nachbarschaft geärgert. So auch am Mittwoch gegen 19 Uhr.

Zeven bei Rotenburg nahe Bremen: Rentner schießt mit Pistole auf Kinder

Erneut war der Mann stark genervt von der Lautstärke vor seiner Wohnung. Diesmal verlor er jedoch die Nerven, verlor die Kontrolle - und tat etwas unfassbares! Der 67-Jährige holte eine Pistole und verließ seine Wohnung in Zeven bei Rotenburg in der Nähe von Bremen.

Er ging in den Flur, suchte ein offenes. Dann tat er es, skrupellos. Der Mann zielte mit der Waffe, nach Angaben der Polizei eine Luftdruckpistole, auf die Kinder. Dann fällt ein Schuss. Der 67-Jährige hatte tatsächlich abgedrückt.

Zeven bei Rotenburg nahe Bremen: Mann trifft bei Schuss aus Fenster spielendes Kind

Die Kinder spielten etwa 30 bis 40 Meter entfernt von der Wohnung des Rentners, wie die Polizei aus Rotenburg mitteilt. Dennoch traf der Mann eines der spielenden Kinder. Die Metallkugel traf einen fünf Jahre alten Jungen am Kopf. Der Fünfjährige wurde durch den Schuss leicht verletzt.

Ein Rettungswagen wurde alarmiert, die Sanitäter brachten das Kind in ein Krankenhaus bei Zeven. In der Klinik wurden oberflächliche Verletzungen an der Haut des Jungen festgestellt. Ein Projektil ist den Angaben der Polizei nach nicht eingedrungen. Der Fünfjährige kam mit dem Schrecken davon.

Bremen: Polizei nimmt Rentner nach Schuss auf Kind in Zeven bei Rotenburg Pistole weg

Die Polizei aus Rotenburg bei Zeven beschlagnahmten die Luftdruckpistole des . wie sich im Gespräch mit dem Rentner herausstellte - alkoholisierten Tatverdächtigen. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über ein Promille an. Gegen den Mann wurde anschließend ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und waffenrechtlicher Vergehen eingeleitet.

