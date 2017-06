Totes Baby auf Wiese in Sachsen gefunden

Auf einer Wiese in Sachsen ist ein toter Säugling gefunden worden. Vieles ist noch unklar. Eine Obduktion soll mehr Erkenntnisse liefern.

Wilkau-Haßlau - Ein Mann habe das eingewickelte Neugeborene am Donnerstagabend nahe einem Feldweg in Wilkau-Haßlau entdeckt, teilte die Polizei in Zwickau am Freitag mit.

Zu Alter, Herkunft oder Todesursache des Kindes können bisher keine Angaben gemacht werden. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Zwickau auf Anfrage mitteilte, sollte die Leiche zur Klärung der Todesursache noch am Freitag obduziert werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

dpa/afp

