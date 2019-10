Wer auf der A7 zwischen Göttingen und Hannover unterwegs ist, muss sich auf lange Staus einstellen: Bei Salzgitter ist die Fahrbahndecke abgesackt - Sperrung bis Montagabend.

Update am 06.10.2019 um 16.30 Uhr - Autofahrer haben auf der Autobahn 7 in Niedersachsen selten freie Fahrt. Seit dem Wochenende gibt es im Raum Salzgitter zusätzlich Probleme.

Wegen Fahrbahnschäden bleibt die wichtige Nord-Süd-Verbindung bis mindestens Montagabend komplett gesperrt – in beide Richtungen. Es werden lange Staus zwischen Göttingen und Hannover erwartet. Betroffen ist ein etwa sechs Kilometer langer Baustellenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Derneburg und dem Dreieck Salzgitter.

Fahrbahn auf einer Länge von zehn Metern abgesackt

In diesem Bereich ist die Fahrbahn auf einer Länge von etwa zehn Metern abgesackt – möglicherweise durch die starke Beanspruchung. Erst am Montag soll die schadhafte Stelle in der Baustelle ausgefräst und neu aufgetragen werden, hieß es am Sonntag von der Autobahnpolizei in Hildesheim.

Chaos zum Start der Herbstferien in Niedersachsen bereits am Samstag

Die ungeplante Vollsperrung sorgte bereits am Samstag zum Start in die Herbstferien in Niedersachsen auf den Ausweichstraßen im Landkreis Hildesheim für längere Staus. „Es war etwas chaotisch“, sagte ein Polizeisprecher. Am Sonntag blieb es dagegen bis zum Vormittag recht entspannt, hieß es von der Polizei.

Am Nachmittag mussten die Autofahrer Nerven bewahren: Auf der A7 in Richtung Norden gab es sieben Kilometer Stau ab Bockenem, in Richtung Süden sah es nur geringfügig besser aus.

Reparatur des abgesackten Teilstücks beginnt erst Montag

Mit der Reparatur kann nach Polizeiangaben erst am Montag begonnen werden, weil dafür Bitumen benötigt werde und die Produktion in dem Werk, aus dem der Stoff bezogen werde, für das Wochenende heruntergefahren worden sei.

Bei dem Fahrbahnschaden handelt es sich um eine sogenannte Bodenwelle bei Derneburg, die etwa 20 Zentimeter tief ist. Die gefährliche Stelle sei am Samstagmorgen von Autofahrern gemeldet worden und vermutlich eine Folge von Brückenbauarbeiten an dieser Stelle vor einem Jahr. Der Unterbau gebe seitdem noch ab und zu noch nach, so ein Polizeisprecher.

Hier die Autobahn gesperrt:

Als Umleitung empfiehlt die Verkehrsmanagementzentrale Richtung Norden die Autobahn 39 – bis zur Abfahrt Westerlinde. In Richtung Süden sollten Autofahrer die Autobahn 7 an der Anschlussstelle Derneburg/Salzgitter verlassen und der Umleitung U54 folgen.

Die Autobahn 7 wird in Südniedersachsen seit längerem in großem Rahmen auf sechs Spuren ausgebaut*, wie hna.de berichtet. „Das Nadelöhr haben wir noch mindestens zwei Jahre“, sagte der Polizeisprecher. Eine Entspannung ist also nicht absehbar.

(mit dpa)

Weitere Informationen gibt es hier: vmz-niedersachsen.de

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.