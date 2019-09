Familienvater stirbt bei Horror-Crash mit Traktor - Kinder werden schwer verletzt  

Ein tragischer Unfall ereignete sich nun in Salzwedel.

Ein tragischer Unfall ereignete sich nun in Bonese bei Salzwedel. Ein Pkw kollidiert mit einem Traktor - ein Familenvater stirbt dabei. Seine Kinder werden schwer verletzt.

Salzwedel - Ein absoluter Horror-Unfall ereignete sich nun auf der Landstraße 7 in Bonese bei Salzwedel, nahe an der Grenze zu Niedersachsen. Ein VW Touareg kollidiert mit einem Traktor, ein Familienvater stirbt durch den Zusammenprall. Seine beiden Kinder werden dabei schwer verletzt.

Wie Tag24 berichtet, beschleunigte der Pkw am Ortsausgang, kurz darauf kollidierte die junge Familie mit dem entgegenkommenden Traktor. Der Familienvater verstirbt kurz darauf, seine beiden Kinder werden durch den Aufprall schwer verletzt. Wie das Blatt weiter wissen will, mussten sowohl der achtjährige Junge, als auch die elfjährige Tochter in Spezialkliniken verlegt werden. Der Traktorfahrer sei demnach nur leicht verletzt worden.

Ein Sprecher der Polizei erklärt im Gespräch mit Tag24 kurz nach dem Unfall: „Kurz vor dem Ortseingangsschild von Bonese kam er aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden landwirtschaftlichen Zug John Deere mit zwei Anhängern". Demnach sei der VW auf der Fahrerseite bis zur A-Säule komplett zerstört worden. Der 41-Jährige sei demnach zunächst in seinem Wagen eingeklemmt worden, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Besonders tragisch: Der leicht verletzte Traktorfahrer kann sich aus seinem Fahrzeug retten, er bringt anschließend die beiden schwer verletzten Kinder in Sicherheit. Zum genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei.

