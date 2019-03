Schock-Erlebnis im Flixbus: Mann masturbiert - Frau öffnet Jodel und knipst dieses Beweisfoto

In einem Flixbus von München nach Berlin hat ein Mann plötzlich vor den Augen einer jungen Frau masturbiert. Weil ihr niemand beistand, suchte die Frau schließlich Hilfe über die Jodel-App.

München - Was einer 24-Jährigen vor wenigen Tagen ihrer Schilderung zufolge in einem Flixbus von München nach Berlin passiert ist, klingt so absurd, dass man es zunächst nicht für möglich hält. Tatsächlich aber bestätigten mittlerweile sowohl das Flixbus-Unternehmen als auch die Polizei den Vorfall, der sich am vergangenen Sonntag abgespielt hat.

Mann masturbiert im Flixbus - Frau schreibt auf Jodel darüber

Die junge Frau war auf dem Weg nach Bayreuth, als sie von ihrem Sitznachbarn auf Englisch angesprochen wurde. Während des kurzen Smalltalks soll der Mann plötzlich angefangen haben, vor der Frau zu masturbieren. Es gibt verschiedene Arten, auf so eine Situation zu reagieren - aber erstmal die Jodel-App zu öffnen, dürfte wohl eher wenigen Leuten dabei in den Sinn kommen.

+ Die 24-Jährige klärte die Jodel-Community über ihre Situation auf. © Screenshot Jodel

Exhibitionist im Fernbus von München nach Berlin: Jodel-Community verlangt Beweisfoto

Die 24-Jährige tat allerdings genau dies und postete: "Ich sitze gerade im Flixbus und der Wixxer neben mir holt sich ernsthaft einen runter." Da Jodel bekannt dafür ist, dass sich dort die User auch hin und wieder eine nette Geschichte lediglich ausdenken, dauerte es nicht lange, bis die Community nach einem Beweisfoto verlangte - und bekam es prompt. Niemand außer ihr könne es sehen, erklärt die junge Frau. Ihr Sitznachbar wurde währenddessen „fertig“ und schlief selig ein.

Keine Hilfe vom Flixbus-Busfahrer - Jodlerin ruft Polizei

Da weder der Busfahrer noch die Flixbus-Hotline der Frau weiterhelfen konnten, rief sie schließlich die 110 an. "Das war dann echt ein bisschen wie im Actionfilm", so die Frau auf Jodel. Eine Zivilstreife habe die Verfolgung des Busses aufgenommen und ihn schließlich rausgewunken. Dank des vorher geschossenen „Beweisfotos“ war die Lage dann auch recht schnell eindeutig.

Schlechte Entschuldigung von Flixbus - Exhibitionist droht nun Haftstrafe

Während die Polizei freundlich und verständnisvoll reagierte und den Mann kurzzeitig festnahm, war die Reaktion des Flixbus-Unternehmens eher enttäuschend. Die Entschuldigung, deren Screenshot die 24-Jährige am nächsten Tag ebenfalls auf Jodel postete, klingt unemotional und vorgefertigt. Man werde allerdings den Busfahrer nachschulen, wurde wenigstens versprochen, wie das Unternehmen auch auf eine weitere Anfrage des NEON-Magazins mitteilte.

+ Die Entschuldigung von Flixbus. © Screenshot Jodel

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken bestätigte ebenfalls die Verhaftung eines 26-Jährigen wegen des oben geschilderten Vergehens. Dem Mann, der mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist, drohen nun wegen exhibitionistischer Handlungen eine Geldstrafe oder aber eine Freiheitsstrafe, die bis zu einem Jahr betragen kann.

Flixbus: Häufiger Probleme mit den Busfahrern

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Flixbus-Fahrer falsch reagiert. In Mittenwald, im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, kam es im Januar zu einem Vorfall, bei dem der Busfahrer die Gäste mitten auf der Straße aussteigen ließ. Angeblich war die Haltestelle zugeschneit. Dieser Vorfall hatte noch weitreichende Folgen.

Lesen Sie auch: Vermisster ZDF-Schauspieler aus „Rosenheim Cops“ tot aufgefunden

Video: Flixbus bekommt Konkurrenz durch dieses Reiseunternehmen

kah