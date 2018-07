„Ausländer raus“: Amateurfußballer angepöbelt und verfolgt

Auf einer Kerb in Südhessen werden mehrere junge Männer einer Fußballmannschaft von Bewohnern beschimpft, provoziert und schließlich bis in ein Hotel gehetzt. Ein Opfer meldet sich nun zu Wort.

Main-Kinzig-Kreis - Dieser Vorfall aus Südhessen macht sprachlos: Während eines Trainingslagers werden Amateurfußballer zur Zielscheibe ausländerfeindlicher Aggressionen. Einer der Spieler schildert daraufhin auf Facebook den Angriff.

Auf einem Dorffest wird den Fußballern von Beginn an eine feindliche Stimmung entgegen geschlagen, Kerbbesucher zeigen mit Sprüchen und Kleidung ihre Sympathie für rechtsradikales Gedankengut. Nach zahlreichen Provokationen eskalierte ein Streit zwischen den Kickern und den Einheimischen. Es kommt zu einer regelrechten Hetzjagd. Mit Drohungen und Naziparolen wie „Ausländer raus“ wird die Mannschaft schließlich in ein Hotel getrieben, beschreibt eines der Opfer auf Facebook. „Ich muss Euch zugestehen, dass ich direkt nach der Ankunft im Hotel geweint habe“, heißt es in dem Text.

Seine Schilderung beendet der junge Mann mit einem Appell: „Liebe Mitmenschen, bitte toleriert ein solches Verhalten nicht. Rassismus geht uns alle an und es handelt sich dabei um keinen amerikanischen Science-Fiction Film, sondern um Realität, die genau vor unserer Haustür stattfindet.“ Die ganze Geschichte und ein Video zum schockierenden Vorfall lesen und sehen Sie bei unseren Kollegen von op-online.de*

