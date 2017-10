Sportwagen schleudert gegen Bäume - zwei Tote 

Am Sonntag hat eine Autofahrt in der Schwäbischen Alb ein tragisches Ende genommen. Bei einem schlimmen Unfall sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Amstetten - Ein 15-Jähriger und eine 24 Jahre alte Frau starben noch an der Unfallstelle bei Amstetten in der Nähe von Ulm, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 27 Jahre alte Fahrer des Wagens erlitt demnach schwere Verletzungen. Ein 16-Jähriger schwebte noch in Lebensgefahr.

Sportwagen schleuderte gegen Bäume

„Das Fahrzeug ist total zertrümmert und zerrissen worden“, sagte der Sprecher. Nach Angaben der Polizei kam der Wagen aus noch ungeklärter Ursache in einem Wald von der Straße ab und prallte gegen mehrere Bäume. Die Autoinsassen mussten mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack geholt werden.

+ Zwei Tote bei Verkehrsunfall nahe Amstetten © dpa

