Zuhälterei: Prozess gegen Gangsta-Rapperin Schwesta Ewa

Zuhälterei, Menschenhandel, Körperverletzung und Steuerhinterziehung lautet die Anklage gegen die Rapperin Schwesta Ewa. Seit November sitzt die 32-Jährige in Haft. Nun startet der Prozess.

Frankfurt am Main - Ewa Malanda, bekannt als Rapperin Schwesta Ewa steht in Frankfurt am Main vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wirft der 32-Jährigen Zuhälterei, Menschenhandel, Körperverletzung und Steuerhinterziehung vor.

Teenager zur Prostitution gezwungen

Sie habe die 17- bis 19-Jährigen bewusst emotional und finanziell abhängig sowie „durch psychischen Druck und wiederholte körperliche Misshandlungen gefügig“ gemacht.

Die Rapperin und Produzentin sitzt seit dem 16. November 2016 in Untersuchungshaft. Sie wurde „im Zuge einer bundesweiten Durchsuchungsaktion“ festgenommen.

