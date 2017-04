Sechs Verletzte bei Feuer in Asylunterkunft

Weil der Stadt - In einer Asylunterkunft in Baden-Württemberg ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Sechs Menschen sind bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Baden-Württemberg verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte, erlitten fünf Menschen in Weil der Stadt Rauchvergiftungen und wurden von Notärzten versorgt. Eine weiteres Opfer brach sich das Handgelenk.

Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag im Bereich des Treppenhauses im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an und löschte die Flammen. „Die Brandursache ist weiter unklar“, sagte der Sprecher. Es gebe keine Anzeichen auf Brandstiftung von außen. Ob ein Bewohner das Feuer verursacht hat, sei ebenfalls nicht klar.

