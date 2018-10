Deich-Drama: Vier junge Menschen verunglücken mit VW Passat - für einen von ihnen kommt jede Hilfe zu spät

Stade: Tödlicher Unfall in Drochtersen mit einem VW Passat.

Tödliches Ende einer Autofahrt: Ein VW Passat flog aus einer Kurve und schleuderte einen Deich hinunter. Drei junge Menschen werden teils schwer verletzt - ein vierter stirbt im Krankenhaus.

Stade - Ein tödlicher Unfall hat sich am späten Dienstag in Drochtersen bei Stade ereignet. Vier junge Menschen waren in einem VW Passat unterwegs, als der Fahrer plötzlich die Kontrolle über das Auto verlor. Mit schrecklichen Folgen, wie nordbuzz.de* berichtet.

VW Passat rauscht bei Stade den Deich hinab

+ Drei Insassen des VW Passt wurden schwer verletzt, ein junger Mann starb im Krankenhaus. © Polizei Stade

Im Bericht der Polizei heißt es, dass der Fahrer des VW Passat auf der Dornbuscher Hafenstraße aus Richtung Krautsand kommend in Richtung Drochtersen unterwegs war. Auf Höhe der Deichlücke wurde sein Auto vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit aus einer Rechtskurve getragen.

Junger Mann aus VW Passat geschleudert - er stirbt im Krankenhaus

+ Bei Drochtersen schleuderte der VW Passat den Deich hinunter. © Polizei Stade

Der VW Passat stieß mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Schutzplanke, durchbrach diese und schleuderte den Deich hinunter auf ein dortiges Firmengelände. Ein junger Mann wurde dabei aus dem Auto geschleudert, er starb noch am selben Abend im Krankenhaus.

Polizei ermittelt nach Unfall mit VW Passat in Drochtersen

Der Fahrer und die beiden anderen Insassen, eine 17-jährige Frau aus Wischhafen und ein 18-jähriger Mann aus Drochtersen wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

