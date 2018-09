Die Straßenbahn fuhr gerade von der Haltstelle ab - plötzlich fielen Schüsse 

In Bremen wurde eine mit Fahrgästen besetzte Straßenbahn plötzlich beschossen. Die Tram war gerade von der Haltestelle losgefahren, als sie die Schüsse trafen.

Bremen - Eine mit Fahrgästen besetzte Straßenbahn ist in Bremen beschossen worden. Die Tram sei am Donnerstagabend gerade von einer Haltestelle im Stadtteil Kattenturm losgefahren, als mehrere Kugeln die Waggons trafen, teilte die Polizei am Freitag mit. Verletzt wurde niemand. Die Projektile durchschlugen den äußeren Teil der Doppelverglasung der Fenster, drangen aber nicht in den Fahrgastraum ein. Der Straßenbahnfahrer stoppte an der nächsten Haltestelle und alarmierte die Polizei. Sie ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

dpa