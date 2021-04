Streit in Disko eskaliert: Junger Mann stirbt nach Faustschlag

Prozess

In Münster kam es am Landgericht zu einem Prozess. Nach einem Faustschlag in einer Disko kam ein 25-Jähriger ums Leben.

Im Juli 2019 hat sich in Rheine* ein folgenreicher Streit zugetragen. Nachdem zwei Männer in einer Diskothek in der Stadt im Münsterland* aneinandergeraten waren, schlug ein damals 26-Jähriger seinem ein Jahr jüngeren Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Mit dramatischen Folgen.

Der 25-Jährige schlug auf dem Boden auf und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort verstarb er kurze Zeit später. Der Beschuldigte wurde festgenommen und in Münster* in Untersuchungshaft gesteckt. Nun kam es zum Prozess gegen den Mann.