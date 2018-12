Polizei tötet Mann bei Schusswechsel   

Nach einem Schusswechsel bei einem Polizeieinsatz in Thüringen ist ein Mann gestorben.

Nach einem Schusswechsel mit der Polizei ist in Thüringen ein 28 Jahre alter Mann gestorben. Noch ist vieles unklar. Doch der Mann hatte mit einer scharfen Waffe auf die Beamten geschossen.

Rosa - Das bestätigte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale am Montagmorgen. Zunächst hatte der MDR darüber berichtet.

Die Schüsse waren am Sonntag während eines Einsatzes in der Gemeinde Rosa im Landkreis Schmalkalden-Meiningen (Thüringen) gefallen. Dabei sei es zu einem Schusswechsel zwischen einem Tatverdächtigen und der Polizei gekommen, wobei der Täter verletzt wurde, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Laut Bild.de soll der Mann mit einer gezogenen Pistole durch die Gemeinde Rosa gezogen sein. Ein Augenzeuge soll demnach berichtet haben, dass der Mann einem Nachbarn seine Waffe an den Kopf gehalten habe. Zuvor habe der Mann seine Ex-Freundin mit der Pistole bedroht.

Woher hatte der Mann die Waffe?

Wie MDR.de berichtet, soll der Mann von seiner 27-jährigen Lebensgefährtin verlassen worden sein. Einen Wunsch auf ein Treffen habe die Ex-Freundin abgelehnt.

Zwei Schusswaffen soll sich der Mann (28) aus der Wohnung seines Vaters, die dieser legal besitzt, besorgt haben. Dann sei der 28-Jährige nach Georgenzell gefahren. Dort habe sich seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer Freundin getroffen.

Als die alarmierten Polizeibeamten den Mann in der Nähe des Hauses ansprachen, habe dieser sofort das Feuer eröffnet.

dpa/ml