Polizei findet mumifizierte Leiche in Wohnung in Thüringen

In einer Wohnung im thüringischen Heiligenstadt wurde die mumifizierte Leiche einer 64-jährigen Frau gefunden - sie Polizei nahm die Tochter fest.

Heiligenstadt - In einer Wohnung im thüringischen Heiligenstadt ist die Polizei auf die mumifizierte Leiche einer 64-jährigen Frau gestoßen. Die Beamten wurden nach eigenen Angaben vom Mittwoch von einer Ärztin darüber informiert, dass sie ihre Patientin schon längere Zeit nicht mehr gesehen habe. Daraufhin drang die Polizei am Dienstag in die Wohnung ein und entdeckte den Leichnam.

In der Wohnung wurde nach Polizeiangaben die 40-jährige Tochter der Toten festgenommen. Die Todesursache war zunächst unklar.

