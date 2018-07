Autositz auf der Fahrbahn löst offenbar Unfall aus - Vater stirbt auf der Überholspur

Auf der A44 bei Anröchte (Kreis Soest) hat sich am Dienstagabend ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Familienvater kam dabei ums Leben. Ein Autositz soll den Unfall ausgelöst haben.

Anröchte - Bei Anröchte im Kreis Soest hat sich am Dienstagabend ein schrecklicher Unfall ereignet. Wegen eines Hindernisses auf der linken Fahrbahn hatte ein 28-Jähriger sein Auto zum Stillstand gebracht. Er wollte den rückwärtigen Verkehr warnen und das Hindernis beseitigen.

Doch von hinten raste ein 63-Jähriger mit seinem VW Passat an, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit voller Wucht in das Familienauto. Der Fahrer hatte den Wagen in diesem Moment bereits verlassen - was ihm wohl das Leben rettete. Sein Vater (48) wurde tödlich verletzt. Seine Mutter saß links auf der Rücksitzbank und erlitt so schwere Verletzungen, dass ein Hubschrauber sie in eine Spezialklinik fliegen musste. Auch der Passat-Fahrer musste ausgeflogen werden.

Wie konnte der schreckliche Unfall passieren?

In der Nacht verdichteten sich die Zeichen, dass es sich bei dem Hindernis um einen Autositz gehandelt haben muss. Über alle Details zum Unfall berichtet soester-anzeiger.de*.

