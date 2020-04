Ehepaar stirbt bei schwerem Autounfall

Im Kreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen) gab es einen schweren Unfall. Zwei Personen sind dabei gestorben.

Schwerer Unfall in Waldeck-Frankenberg (Nordhessen) .

in . Ein Ehepaar aus dem Landkreis Marburg ist gestorben .

. Die Straße war voll gesperrt.

Auf der Landesstraße 3077 zwischen Rosenthal und Bracht im Kreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen) gab es einen schweren Autounfall. Dabei ist ein älteres Ehepaar ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag (08.04.2020) gegen 16 Uhr. Am Unfall waren insgesamt drei Autos und vier Personen beteiligt. Die genaue Ursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Schwerer Unfall in Waldeck-Frankenberg: Sanitäter konnten nur noch Tod feststellen

Die Rettungssanitäter konnten am Unfallort nur noch den Tod des Ehepaars, dessen Auto im Landkreis Marburg zugelassen war, feststellen. Die beiden Personen wurden von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen und an einen Bestatter übergeben.

+ Im Kreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen) gab es einen schweren Unfall. Zwei Personen sind dabei gestorben. © 112-magazin.de

Die anderen zwei am Unfall beteiligten Personen wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus in Frankenberg gebracht. Die Fahrzeuge wurde von der Polizei sichergestellt.

Schwerer Unfall: Straße in Waldeck-Frankenberg (Nordhessen) war voll gesperrt

Die Straße zwischen Rosenthal und Bracht war für rund fünf Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Betriebsstoffe sind beim Unfall ausgetreten, weshalb die Fahrbahn gereinigt werden musste. Gegen 21 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Den beim Unfall entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 25.000 Euro. Ein Gutachter wurde für die Ermittlungen herangezogen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 65 Einsatzkräften vor Ort.

Weitere tödliche Unfälle in Nordhessen - Auto stößt mit Reh zusammen

Ein ebenfalls tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich vor kurzem zwischen Frankenberg und Somplar in Landkreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen). Ein Mann hat sich mit seinem Auto mehrfach überschlagen. Er starb noch an der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls haben ihn vor dem Eintreffen des Notarztes aus dem Wrack gezogen.

Bei einem schweren Unfall bei Grebenstein im Landkreis Kassel wurde ein Mann tödlich verletzt. Sein Auto ist mit einem Reh zusammengestoßen, weshalb der Fahrer von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem Auto mehrfach überschlug. Die Verletzungen des 56-jährigen Mannes waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Von Michaela Schaal (mit 112-magazin.de)