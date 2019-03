Rätselhafter Fund: Dritte Hunde-Leiche in Wald entdeckt

Nachdem zwei Hunde in einem Waldstück in Schriesheim entdeckt wurden, folgt der nächste schreckliche Fund: Eine Spaziergängerin findet einen weiteren toten Vierbeiner.

Update vom 21. März: Es ist erneut ein toter Hund gefunden worden! Weniger als zwei Kilometer Luftlinie von dem Ort entfernt, wo bereits zwei tote Tier in einem Wald entdeckt wurden, findet eine Spaziergängerin den Kadaver des Vierbeiners. Das bestätigt die Berufstierrettung Rhein-Neckar HEIDELBERG24. Auch dieser tote Hund liegt in einem kleinen Waldstück. Die Todesursache ist auch in diesem Fall völlig unklar.

Bei dem Tier handelt es sich laut Tierrettung um einen mittelgroßen unkastrierten, schwarzen Rüden. Wie auch die zwei toten Hunde aus Schriesheim wird dieser Kadaver dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe (CVUA) für weitere Untersuchungen übergeben. Laut einer Sprecherin des Landkreisamtes Rhein-Neckar könne man eine Tollwut-Erkrankung bereits ausschließen.

Update vom 18. März: Um die Todesursache der Hunde herauszufinden, die in Schriesheim leblos gefunden wurden, ist eine Obduktion angeordnet worden. Michael Sehr von der Tierrettung rechnet mit einem Ergebnis in ein bis zwei Wochen. Das Tierheim Weinheim möchte schleunigst eine Antwort zum Tod der Tiere haben. Das ist „ganz wichtig”, so eine Tierpflegerin zu HEIDELBERG24*. Beim Tierheim können Hinweise zu den toten Mischlingen gegeben werden, bislang seien jedoch noch keine eingegangen.

Update vom 17. März: Der Fund bei Schriesheim ist einfach schockierend: In einem Wald werden zwei tote Hunde entdeckt. Noch ist völlig unklar, wie die Tiere gestorben sind. Wie Michael Sehr von der Berufstierrettung Rhein-Neckar auf Nachfrage von HEIDELBERG24* mitteilt, sind die Hunde bei Waldarbeiten gefunden worden. Hinweise seien laut dem Tierretter zu den scheinbar herrenlosen Hunden noch nicht eingegangen.

+ Tote Hunde in Schriesheim: Hier wurden sie gefunden © Google My Maps

Schriesheim - Es ist ein furchtbarer Fund, der in einem Waldstück in Schriesheim gemacht wird: Zwei tote Hunde liegen auf dem Boden. Sie sind verwahrlost, ihr Fell ist zum Teil verfilzt und ihre sind Krallen sehr lang.

Horror-Fund im Wald: Zwei Hunde liegen tot auf dem Boden

Die Berufstierrettung Rhein-Neckar, die erst vor wenigen Wochen eine Ratte aus einem Gullideckel befreit und dafür weltweit Aufsehen erregt hat, wird von der Polizei gerufen. Wie Michael Sehr, Gründer der Tierrettung, zu HEIDELBERG24* sagt, handelt es sich bei den toten Hunden um zwei Mischlinge. Das Weibchen und das unkastrierte Männchen sind weder gechipt noch auf sonstige Art gekennzeichnet. Einer der beiden hat bis zu seinem Tod auf die Zunge gebissen. „Er hatte vermutlich bis zum Schluss gekrampft“, meint der Tierretter.

Tote Hund in Wald gefunden: Todesursache unklar!

Woran die Tiere gestorben sind, ist unklar. Auch der Tierrettung ist noch völlig schleierhaft, wie die Hunde in den Wald in Schriesheim gekommen und woran sie verendet sind. „Die Indizien weisen weder auf einen Unfall, noch auf eine Gewalttat hin“, so die Tierrettung. „Es ist sehr, sehr ungewöhnlich“, sagt Sehr schließlich.

Die Kadaver werden dem Veterinäramt übergeben, ob sie auch obduziert werden, ist bislang auch nicht sicher.

Wer Hinweise zu den toten Hunden geben kann, sollen dem Tierheim Weinheim ☎ 06201/62224 oder der Tierrettung ☎0176/69158581 gemeldet werden.

