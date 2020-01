Rätsel nach Horror-Fund in Klärwerk: Leiche treibt im Schlammbecken

Ein Mitarbeiter einer Kläranlage in Trier hat am Donnerstag eine erschreckende Entdeckung gemacht. In einem Becken der Anlage trieb eine Leiche.

Einen Start in den Arbeitstag, den man so sicherlich keinem wünscht, erlebte am Donnerstag ein Mitarbeiter eines Klärwerkes in Trier. In den frühen Morgenstunden am Donnerstag entdeckte der Arbeiter in einem Schlammbecken des Klärwerkes einen leblosen Körper und verständigte sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Letzter wurde jedoch nicht mehr benötigt, da der Mann, der in dem Becken trieb, nur noch tot geborgen werden konnte.

Trier: Leiche in Kläranlage gefunden - Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei in Trier begann umgehend mit den Ermittlungen und der Leichnam des Mannes wurde zur Obduktion in die Gerichtsmedizin gebracht. Die Untersuchung ergab, dass es sich bei dem Toten um einen 48-jährigen Mann aus Trier handelte. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand scheint ein Fremdverschulden als Todesursache eher unwahrscheinlich. Dafür gäbe es derzeit keinerlei Hindernisse.

Die Ermittler gehen derweil von einem Unfall als wahrscheinliche Todesursache aus. Unklar sei darüber hinaus aber auch, wie der Mann auf das Grundstück der Kläranlage gelangen konnte und was er dort tun wollte. Wie die Polizei Trier berichtet, sei das Gelände des Betriebes komplett umzäunt gewesen sein.

