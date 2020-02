Kollision an der A33 in NRW – mehrere verletzte Personen

In Paderborn ereignete sich kürzlich ein heftiger Verkehrsunfall. Zwei Autos prallten mit voller Wucht zusammen. Es gab mehrere Schwerverletzte.

Paderborn – Am Montagmittag ist es in Ostwestfalen-Lippe zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. An der Kreuzung Bielefelder Straße / Auffahrt zur A 33 sind zwei wagen mit zusammengestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass sich in beiden beteiligten Fahrzeugen Personen zum Teil schwer verletzten. Die Einsatzkräfte rückten zu dem Unfall an der A33-Anschlussstelle in Paderborn-Sennelager aus und kümmerten sich um die Verletzten, wie ow24.de* berichtet.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.