Unwetter: Sturm „Xavier“ wütet in Deutschland - Sieben Tote

Ein Polizist in der Nähe von Neu Karstädt (Mecklenburg-Vorpommern) an einem von einem umstürzenden Baum getroffenen LKW. Der Fahrer kam beim Sturm „Xavier“ ums Leben.

Sturm „Xavier“ erschlägt sieben Menschen. Im News-Ticker finden Sie alle Entwicklungen zum Orkan über Deutschland.

Sturmtief "Xavier" wütet am Donnerstag in Deutschland.

Durch „Xavier“ sind bislang mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen.

Bei Unfällen gibt es viele Verletzte.

ICE-Züge, S-Bahnen, U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen kommen zum Stillstand. Flüge fallen aus.

Diese Teile von Deutschland sind von „Xavier“ besonders betroffen: Berlin, Brandenburg, Teile von Sachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Auch im Regierungsbezirk Kassel (Hessen) rufen die Behörden wegen des Unwetters zu erhöhter Wachsamkeit auf.



Meteorologen warnen vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln, Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.

In Berlin Tegel wurde eine Frau von einem Baum erschlagen.

In Hamburg wurde eine Frau getötet, als ein Baum auf ihr Auto stürzte.

In Neu-Karstädt (Mecklenburg-Vorpommern) wurde ein Lkw-Fahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen.



Im Land Brandenburg starben vier Menschen in ihren Fahrzeugen

In Bremen schwebt eine 65-Jährige in Lebensgefahr, nachdem sie von einem Ast getroffen wurde.



In Berlin wurde der Ausnahmezustand ausgerufen.

<<<AKTUALISIEREN>>>

21.25 Uhr: Eine Nachricht bei Twitter zum Sturm „Xavier“ mit dem Logo der Polizei: „Heute dem 6.10.2017 Fällt in ganz Berlin die Schule und Arbeit aus“. Die Ermittler machten am Donnerstag schnell klar, dass es sich um eine Fälschung handelt. „#Xavier sorgt nicht nur für Sturmschäden, sondern auch für #FakeNews“, twitterte die Polizei. Eine Polizeisprecherin sagte, die Polizei habe den Schülern nicht freigegeben - erst recht nicht „in schlechter Orthografie“. Es müsse geprüft werden, ob etwa wegen Urkundenfälschung ermittelt werde.

#Xavier sorgt nicht nur für Sturmschäden, sondern auch für #FakeNews.

Bitte informieren Sie sich nur über verifizierte Quellen.

^tsm pic.twitter.com/l6iND7aPLW — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 5. Oktober 2017

21.14 Uhr: Die Deutsche Bahn stellte wegen des Sturms „Xavier“ den Zugverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns sowie die wichtigen Fernverkehrsstrecken Berlin-Hamburg sowie Berlin-Hannover ein. Zunächst war noch unklar, wann die Züge wieder fahren können. „Es wird sicherlich im Laufe des Abends noch zu Problemen kommen“, sagte eine Sprecherin. Die Bahn stellte etwa ein Dutzend leere IC- und ICE-Züge in Bahnhöfen für gestrandete Reisende bereit.

Sturm „Xavier“ in Deutschland: Schon sieben Tote

20.58 Uhr: Das Sturmtief „Xavier“ über Deutschland hat am Donnerstag mindestens sieben Menschen das Leben gekostet. Die Berliner Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus. Die Hamburger Feuerwehr forderte die Bevölkerung zeitweise auf, wegen des Sturms nicht vor die Tür zu gehen. Tausende Menschen in mehreren Großstädten hatten zeitweise Probleme, von der Arbeit oder der Schule nach Hause zu kommen, weil Busse und Bahnen nicht fuhren.

Vier Tote gab es allein in Brandenburg. Ein 72 Jahre alter Mann wurde bei Hoppegarten von einem Baum erschlagen, als er Äste von der Straße entfernen wollte. Nahe Gransee nördlich von Berlin fiel ein Ast in eine Windschutzscheibe und tötete einen Menschen. Zudem wurde in derselben Region eine Frau in einem Auto von einem Baum erschlagen. Ein weiterer Mensch kam bei Müllrose ums Leben. In Berlin starb eine Frau, als ein Baum auf ihr Auto stürzte. In Hamburg wurde ebenfalls in einem Wagen eine 54-jährige Frau getroffen und getötet. Das Opfer hatte als Beifahrerin darin gesessen. In der Nähe von Schwerin wurde ein Lastwagenfahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen.

Sturm „Xavier“: Berliner Feuerwehr hatte heute schon 1851 Einsätze

20.21 Uhr: Wie die Berliner Feuerwehr via Twitter mitteilt, musste sie heute schon zu 1851 Einsätzen ausrücken. Dabei wurde sie von der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt.

Wir retten Berlin.

Seit 1851.

Und haben seit 00:00 Uhr schon 1851 Alarme heute bewältigt mit der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 5. Oktober 2017

Wegen Sturm „Xavier“: Zugstrecken im Norden und Osten weiterhin gesperrt

20.18 Uhr:

Es müsse auch überprüft werden, wo Bäume auf den Schienen lägen. Dafür seien vereinzelt bereits Züge zu Erkundungsfahrten unterwegs, erklärte die Sprecherin. Die Bahn hatte wegen des Sturms „Xavier“ den Zugverkehr in mehreren Regionen eingestellt.

Betroffen sind Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Großraum Leipzig. Die Bahn stellte etwa ein Dutzend leere IC- und ICE-Züge in Bahnhöfen für gestrandete Reisende bereit. „Zusätzlich versuchen wir zu organisieren, dass Reisende auch in Hotels unterkommen“, erklärte die Bahnsprecherin.

20.02 Uhr: Nichts geht mehr in Berlin! In der ganzen Stadt ist aufgrund von Sturm „Xavier“ der Busverkehr eingestellt, die S-Bahnen fahren nicht mehr, Flüge sind gestrichen, es bewegen sich noch U-Bahnen die nicht oberirdisch fahren.

Frau in Berlin Tegel erschlagen: Sturm „Xavier“ fordert weiteres Todeopfer

19.35 Uhr: Sturm „Xavier“ fordert ein weiteres Todesopfer! Laut rbb 24 wurde in Berlin Tegel eine Frau von einem Baum erschlagen.

Weiteres Todesopfer in der Region: Frau in Berlin Tegel von Baum erschlagen. #Xavier — rbb|24 (@rbb24) 5. Oktober 2017

Allein im Land Brandenburg starben vier Menschen in ihren Fahrzeugen, wie ein Polizeisprecher in Potsdam der Nachrichtenagentur AFP sagte. Ein Autofahrer wurde bei Gransee im Landkreis Oberhavel nördlich von Berlin von einem Ast getötet, der durch die Windschutzscheibe seines Autos schlug. Eine Frau starb, als sie ebenfalls bei Gransee mit ihrem Pkw wegen des Sturms von der Fahrbahn abkam und in einen Graben fuhr, wo sie von einem Baum erschlagen wurde.

Zwei weitere Autofahrer starben in der Nähe von Beeskow beziehungsweise Müllrose im Osten Brandenburgs, auch hier stürzten Bäume auf ihre Pkw. "Das gesamte Land Brandenburg ist extrem betroffen", sagte der Polizeisprecher. Von 15 Uhr bis 18.30 Uhr habe es 500 Einsätze wegen des Orkantiefs gegeben.

In Hamburg erschlug ein entwurzelter Baum eine in ihrem Auto sitzende Frau, wie eine Polizeisprecherin sagte. Eine zweite Insassin sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

+ Polizeibeamte stehen am Donnerstag in Hamburg Horn vor einem Unfallwagen. Bei dem Sturm "Xavier" ist in diesem Auto eine Frau gestorben. © dpa

19.31 Uhr: Im Hamburg sorgte Sturm „Xavier“ heute bislang für 1.200 Einsätze der Feuerwehr. In der Hansestadt wurden 10 Menschen verletzt, eine Frau kam ums Leben. Der tödliche Unfall ereignete sich in der Manshardtstraße im Stadtteil Horn. Laut Feuerwehr „wurden durch einen umstürzenden Baum zwei Personen in einem fahrenden PKW eingeklemmt und so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte der Feuerwehr Hamburg trotz einer zügigen und sehr aufwändigen technischen Rettung eine Person nur noch tot bergen konnten.“

19.30 Uhr: Wie MDR Aktuell via Twitter mitteilt, brach ein Flugzeug in Dresden wegen Sturm „Xavier“ den Landeanflug aus Sicherheitsgründen ab. Die Piloten starteten durch und flogen zurück nach Stuttgart.

#Xavier - Flugzeug in #Dresden bricht Landeanflug aus Sicherheitsgründen ab. Piloten starteten durch und flogen zurück nach Stuttgart. — MDR Aktuell (@MDRAktuell) 5. Oktober 2017

Vier Tote in Brandenburg: Sturm „Xavier“ traf Feierabendverkehr

19.24 Uhr: Warum sind in Brandenburg gleich vier Menschen in ihren Autos ums Leben gekommen? Wie die Wetter-Seite donnerwetter.de via Twitter mitteilt, waren viel Menschen im Feierabendverkehr auf dem Weg nach Hause, als Sturm „Xavier“ die Region erreichte.

Das Sturmtief „Xavier“ soll von Deutschland aus nach Polen weiterziehen.

19.11 Uhr: Berlin und Brandenburg sind aktuell besonders stark von Sturm „Xavier“ betroffen. Wie rbb 24 meldet, hat der Deurtsche Wetterdienst (DWD) für die Region Berlin-Brandenburg eine Unwetterwarnung ausgesprochen. Sie gilt nach aktuellem Stand noch bis 20:00 Uhr.In der Region Berlin-Brandenburg muss mit Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometern gerechnet werden.

19.08 Uhr: Laut rbb 24 hat die Deutsche Bahn hat nicht nur den Fernverkehr eingestellt. In Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wurde auch der gesamte Regionalverkehr unterbrochen.

19.03 Uhr:

"Das gesamte Land Brandenburg ist extrem betroffen", sagte der Polizeisprecher. Von 15 Uhr bis 18.30 Uhr habe es 500 Einsätze wegen des Orkantiefs gegeben.

18.56 Uhr: Durch das Sturmtief "Xavier" sind am Donnerstag bis zum frühen Abend sechs Menschen getötet worden. Allein im Land Brandenburg starben vier Menschen in ihren Fahrzeugen, wie ein Polizeisprecher in Potsdam der Nachrichtenagentur AFP sagte. Zuvor waren bereits in Hamburg eine im Auto sitzende Frau sowie ein Lkw-Fahrer von Bäumen erschlagen worden.

18.48 Uhr: Die Berliner Flughäfen haben wieder damit begonnen, Maschinen abzufertigen. Die Vorfeldabfertigung sei sowohl in Schönefeld als auch in Tegel wieder aufgenommen worden, twitterte die Flughafengesellschaft am Donnerstagabend. „Es kann noch zu Verzögerungen kommen.“ Wegen des Sturms „Xavier“ hatten Passagiere vorübergehend ihre gelandeten Flugzeuge nicht verlassen dürfen, neue Maschinen waren vorerst nicht beladen worden.

Unwetter in Deutschland: So tötete Sturm „Xavier“ vier Menschen

18.43 Uhr: So viel ist mittlerweile zu den Todesfällen durch Sturm „Xavier“ bekannt: In Hamburg wurde eine 54-jährige Frau getötet, als ein Baum auf ein Auto fiel. Das Opfer hatte als Beifahrerin im Wagen gesessen. In der Nähe von Schwerin wurde ein Lastwagenfahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen. Nahe Gransee nördlich von Berlin fiel ein Ast in eine Windschutzscheibe und tötete einen Menschen. Zudem wurde in derselben Region eine Frau in einem Auto von einem Baum erschlagen.

18.10 Uhr: Bei dem schweren Sturm „Xavier“ sind in Brandenburg zwei Menschen ums Leben gekommen. Bundesweit stieg die Zahl der Todesopfer damit auf vier. Bei Gransee im Landkreis Oberhavel sei ein Ast in eine Windschutzscheibe geflogen und habe einen Menschen getötet. Zudem wurde in derselben Region eine Frau in einem Auto von einem Baum erschlagen, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. Zuvor waren bereits zwei Todesfälle aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern bekannt geworden.

17.28 Uhr: Durch Sturmtief „Xavier“ ist in Deutschland ein zweiter Mensch ums Leben gekommen. Ein Lastwagenfahrer sei an der Bundesstraße 191 in Neu-Karstädt in Mecklenburg-Vorpommern von einem umstürzenden Baum erschlagen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. In Hamburg war außerdem eine Frau ums Leben gekommen, als ein Baum auf ihr Auto fiel.

Sturm „Xavier“ trifft Berliner Flughäfen

17.03 Uhr: Das Unwetter erreicht Berlin jetzt endgültig: Die S-Bahn Berlin meldet auf Twitter, dass der komplette Zugverkehr im Berliner Netz eingestellt wurde, Schienenersatzverkehr gibt es derzeit keinen.

Ein Schienenersatzverkehr kann wegen des Unwetters nicht eingerichtet werden. https://t.co/LXt1t36eOK — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) 5. Oktober 2017

Sturmtief „Xavier“: 65-jährige Frau lebensbedrohlich verletzt

16.53 Uhr: In Bremen-Osterholz ist laut Polizei eine 65-Jährige von einem Ast getroffen worden - sie schwebt in Lebensgefahr. In Hamburg wurden demnach zehn weitere Menschen verletzt.

16.46 Uhr: In Wilhelmshafen hob „Xavier“ einen ca. 1000 Tonnen schweren Hafenkran aus den Angeln und stürzte ihn ins Fahrwasser der Jade. Der Kran lief auf Schienen - bis er laut einem Sprecher der Wasserschutzpolizei durch die Orkanböen angehoben, gedreht und umgekippt wurde. Er wurde völlig zerstört - der Schaden beläuft sich auf mehr als eine Million Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Hafenmitarbeiter haben den Verladebetrieb vorsorglich eingestellt.

Unwetter über Deutschland: Feuerwehr hat wegen Sturmtief „Xavier“ in Berlin Ausnahmezustand ausgerufen

16.32 Uhr: Die Berliner Feuerwehr hat auf Twitter den Ausnahmezustand ausgerufen und sechs zusätzliche Freiwillige Feuerwehren in Dienst berufen - 400 Kräfte sollen insgesamt aushelfen.

Den Ausnahmezustand ruft die Feuerwehr immer dann aus, wenn die Behörde mit den eingehenden Notrufen nicht mehr hinterher kommt. Nun werden die Notrufe kategorisiert - und Menschenleben gehen dabei vor Sachschäden. Ein Sprecher sagte: „Wenn ein Mensch von einem Baum getroffen wird, muss eine Straßenblockierung durch einen abgefallenen Art erstmal warten.“

Um 16:04 Uhr hat die Berliner Feuerwehr den Ausnahmezustand #Wetter ausgerufen. Es wurden sechs Freiwillige Feuerwehren zusätzlich in Dienst gerufen. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 5. Oktober 2017

16.16 Uhr: „Xavier“ entwurzelt in Hannover zahlreiche Bäume, die Feuerwehr ist auch hier im Dauereinsatz, wie haz.de berichtet. Einzelne Züge der „Üstra“ fahren dort wieder, die meisten fallen jedoch aus oder haben Verspätungen von mehreren Stunden. An Hauptbahnhof und ZOB werden hunderten Reisenden, die nicht wegkommen, Hotelzüge zur Verfügung gestellt, damit die Wartenden nicht im Nassen sitzen müssen.

Sturm „Xavier“: Unwetter tötet Frau - Angaben zu Opfer korrigiert

16.06 Uhr: Bei dem Todesopfer handelt es sich neuen Erkenntnissen zufolge um eine Frau. Das Sturmtief hatte einen Baum umstürzen lassen, der auf das Auto des Opfers gefallen war.

15.52 Uhr: Die Unwetterzentrale meldet aktuell: Der Sturmhöhepunkt von „Xavier“ zieht nun nach Sachsen und nach Berlin/Brandenburg. Die Karte zeigt, welche Gebiete Deutschlands vom Unwetter besonders betroffen sind.

15.49 Uhr: Mit orkanartigen Böen hat Sturmtief "Xavier" am Donnerstag für Chaos bei der Bahn in Norddeutschland gesorgt. Der gesamte Zugverkehr in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen wurde eingestellt, wie das Unternehmen in Berlin und Hamburg mitteilte. Bereits zuvor mussten immer wieder Strecken gesperrt werden, etwa weil Bäume auf Gleise fielen oder Sturmschäden an Oberleitungen auftraten.

Betroffen waren unter anderem die Fernverkehrsstrecken zwischen Hamburg, Hannover, Bremen, Kiel sowie Osnabrück. Züge endeten außerplanmäßig an Bahnhöfen wie Dortmund oder Kassel, wie die Bahn mitteilte. Durch das Unwetter lahmgelegt war ferner auch der komplette Regionalverkehr in Niedersachsen. Wie lange die Störungen andauern, ist laut Bahn derzeit noch unbekannt.

Auch im Netz der Hamburger S-Bahn gab es wegen des Sturms auf allen Linien Ausfälle und Verspätungen, wie das Unternehmen in der Hansestadt mitteilte. Unter anderem seien Bäume auf Gleise gestürzt.

15.45 Uhr: Radio Dresden meldet: Der Deutsche Wetterdienst warnt auch in Sachsen bis 20 Uhr vor schweren Sturmböen durch „Xavier“. Übers Erzgebirge könnten sogar Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis zu 115 Stundenkilometern fegen. Bäume können zum Beispiel entwurzelt werden und Dachziegel oder Äste herabstürzen. Am besten sei es, alle Fenster und Türen zu schließen.

Unwetter über Deutschland: Sturm „Xavier“ fordert erstes Todesopfer

15.34 Uhr: „Sturm“ Xavier hat das erste Menschenleben gefordert. In Hamburg gab es eine Tote. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilt, sei ein Baum auf das Auto des Opfers im Stadtteil Horn gefallen.

15.32 Uhr: Sturm „Xavier“ wütet vor allem in Hamburg. Wie die Hamburger Feuerwehr via Twitter mitteilt, wurden in knapp zwei Stunden 650 (!) Einsätze in der Hansestadt gemeldet.

15.21 Uhr: Der NDR meldet: Sturm Xavier fegt über Hamburg, im Minutentakt gehen Notrufe ein. Die Bahn hat nun auch den Zugverkehr nach Berlin eingestellt. Die Feuerwehr fordert die Hamburger via Twitter auf: „Halten Sie sich aktuell nicht im Freien auf, bleiben Sie im geschützten Bereich!“

WARNUNG für #Hamburg

Halten Sie sich aktuell nicht im Freien auf, bleiben Sie im geschützten Bereich.#Unwetter #Sturm #EinsatzfuerHamburg — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) 5. Oktober 2017

Sturm Xavier: Diese Teile von Deutschland sind vom Unwetter betroffen

15.20 Uhr: Das Unwetter betrifft auch viele Pendler. Sturmtief "Xavier" hat den Bahnverkehr in Norddeutschland am Donnerstag komplett lahmgelegt. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wurde der Zugverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen und auch den S-Bahnverkehr in Hamburg bis auf weiteres eingestellt. Ursache waren auf die Gleise oder in die Oberleitungen gewehte Bäume, die einen durchgehenden Bahnverkehr unmöglich machten. Auf offener Strecke befindliche Züge versuchten, noch den nächsten Bahnhof zu erreichen.

15.15 Uhr: Die Deutsche Bahn hat am Donnerstagnachmittag wegen des nahenden Sturms „Xavier“ vorerst auch die wichtigen Fernverkehrsstrecken Berlin-Hannover und Berlin-Hamburg eingestellt. Das teilte ein Bahnsprecher in Berlin mit.

15.00 Uhr: Die Hamburger Feuerwehr hat am Donnerstagnachmittag die Bevölkerung der Hansestadt aufgefordert, wegen des Sturms Xavier nicht rauszugehen. „Warnung für Hamburg. Halten Sie sich aktuell nicht im Freien auf, bleiben Sie im geschützten Bereich“, twitterte die Feuerwehr. Ein Sprecher sagte, die Feuerwehr sei wegen mehrerer eingeklemmter Personen und umgestürzter Bäume zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Es liefen Dutzende Notrufe ein, meldete die Feuerwehr per Twitter. In der Hansestadt wechselten sich seit dem Mittag immer wieder heftige Regenfälle und Stürme mit kurzen sonnigen Phasen ab.

Von Franz Rohleder und Lena Reinholdt