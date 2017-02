Veganerin bringt Rathaus-Glockenspiel zum Schweigen

Limburg - Das Rathaus in Limburg hat nun ein Lied weniger im Repertoire. Der Grund: Eine tierfeindliche Textzeile, an der sich eine Veganerin störte.

Der Fuchs stielt die Gans, wenn er sie nicht wieder hergibt, soll ihn der Jäger holen - mit dem Schießgewehr. So heißt es in einem deutschen Volkslied aus dem 19. Jahrhundert, das vermutlich in jedem Kindergarten gesungen wird. In Limburg ertönte die Melodie regelmäßig über der Stadt - bis jetzt. Das Lied „Fuchs du hast die Gans gestohlen“ wurde aus dem Repertoire des Rathaus-Glockenspiels gestrichen, berichtet die Frankfurter Neue Presse.

Gans und Fuchs bekommen eine Schonzeit

Dahinter steckt eine Veganerin, die in der Nähe des Rathauses arbeitet. Sie störte sich an dem tierfeindlichen Klassiker und bat Bürgermeister Marius Hahn, ihn vorerst nicht mehr zu spielen. Der wollte kein Unmensch sein und tat ihr den „kleinen Gefallen“. „Wir geben der Gans eine Schonzeit und tauschen immer mal wieder die Musikstücke. Wir haben 15 Lieder im Repertoire, überwiegend deutsche Volkslieder“, heißt es aus dem Rathaus.

dpa/scw