Kühe stürmen Audi-Autohaus in Velbert – Bauer entschuldigt sich mit besonderer Aktion

Mehrere Kühe haben in Velbert in Nordrhein-Westfalen ein Autohaus geentert. Der Chef nimmt es mit Humor – und hat sogar ein Video davon auf Facebook gepostet.

Velbert – Eine Kuh macht „Muh“, viele Kühe machen Mühe – diese Erfahrung machte nun ein Audi-Händler in Velbert (Nordrhein Westfalen). Gleich vier Tiere enterten dort das Auslieferungszentrum, wie Centerleiter Christian Rittershaus gegenüber 24auto.de berichtet.* Die Kühe waren laut einer Polizeisprecherin einem Bauern in der Nähe ausgebüxt und rund einen Kilometer durch bewohntes Gebiet gelaufen – woraufhin ein Bürger die Polizei alarmierte. Die Beamten rückten mit drei Streifenwagen an und versuchten, die Tiere einzufangen, beziehungsweise in die Enge zu treiben – doch bei diesem Versuch flüchteten die Kühe in die Neuwagenauslieferung des örtlichen Audi-Händlers. Von der mehr als kuriosen Szene hat das Autohaus ein Video auf Facebook hochgeladen.

Offenbar waren die Tiere wegen der Hitze wild geworden und deshalb von der Weide ausgebüxt. Als die Polizei versuchte, die Tiere von der Hauptstraße in Velbert wegzutreiben, bogen sie „unglücklicherweise“ in das Autohaus ab, wie Diane Dulischewski von der Kreispolizeibehörde Mettmann berichtet. „Wir konnten aber den Bauern telefonisch erreichen. Der kam dann mit seinem Traktor und einem mobilen Gatter.“ Der Bauer trieb die Kühe in das Gatter und transportierte sie darin eingesperrt zurück zu seinem Hof. Zwischen dem Händler und Besitzer der Kühe ist jedenfalls alles wieder in Butter: Am nächsten Tag kam der Bauer in das Autohaus und spendierte als Wiedergutmachung Eis für alle Mitarbeiter.*24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks