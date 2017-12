Verdächtiges Paket in Würzburg: Entwarnung nach Sperrung und Evakuierung 

In der Nähe eines jüdischen Gemeindezentrums

+ © picture alliance / Friso Gentsch Blaulicht Polizei. Symbolbild. © picture alliance / Friso Gentsch

Ein verdächtiges Paket in der Nähe des jüdischen Gemeindezentrums „Shalom Europa“ in Würzburg hat am Freitagabend einen großen Polizeieinsatz ausgelöst.