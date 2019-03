15-jährige Katharina seit 35 Tagen vermisst: Polizei sucht nun nach wichtiger Zeugin 

Die 15-jährige Katharina aus Verden in Niedersachsen wird seit dem 12. Februar vermisst. Nun sucht die Polizei weiter nach einer möglicherweise wichtigen Zeugin.

Verden/Niedersachsen - Seit mehr als 35 Tagen fehlt von der erst 15 Jahre alten Katharina B. aus Langwedel im Landkreis Verden in Niedersachsen jede Spur. Nach einer Diskussion im häuslichen Umfeld verließ Katharina am Mittag des 12. Februar zunächst das Haus, plante eigentlich nur, in einem Supermarkt einzukaufen. Ab diesem Zeitpunkt ist das Mädchen spurlos verschwunden. Obwohl die Polizei in diesem Fall die Ermittlungen aufnahm, fehlt von der Schülerin noch immer jedes Lebenszeichen. Wie die Polizei selbst mitteilte, gingen Ermittler bislang von einem freiwilligen Fernbleiben der Minderjährigen aus. Auch Nordbuzz.de berichtet über den Vermisstenfall.

Katharina B. aus Verden vermisst: Polizei sucht Zeugen

Nun jedoch die Wende: die Polizei schließt eine Straftat nicht mehr aus, sucht nun sogar öffentlich mit einem Foto nach Katharina. Demnach sei die 15-Jährige etwa 1,60 Meter groß, von normaler Statur, habe lange schwarze Haare und braune Augen. Die Ermittler suchen auch eine konkrete Zeugin in diesem Fall. Die gesuchte Zeugin hat eine Tramperin am 14. März in Verden mit ihrem Auto mitgenommen. Laut Polizei habe die Tramperin in der Straße Brunnenweg in Verden gestanden und ein Schild mit der Aufschrift „Soltau“ hochgehalten.

Katharina B. aus Verden vermisst: Polizei bittet bei Suche um Hinweise

Gegen 14 Uhr habe die noch unbekannte Zeugin das Mädchen in ihr Auto einsteigen lassen, die Reisetasche habe diese dabei in den Kofferraum gepackt. Das Auto fuhr dann in Richtung Neumühlen davon. Etwas später wurde vermutlich die gleiche Tramperin mit ihrem Schild am Kreisel der Hamburger Straße gesehen.

Insbesondere die Autofahrerin und auch weitere Personen, die eine Beschreibung der Tramperin abgeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verden (04231-8060) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

